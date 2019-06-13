تأجيل بدء الدراسة بالخرطوم إلى 30 يونيو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت ولاية الخرطوم عن تأجيل بدء العام الدراسي للمدارس الحكومية والخاصة لكل المراحل إلى ٣٠/ ٦ /٢٠١٩م.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها اليوم (الخميس) أنّ التأجيل جاء نتيجة للتأخير في تجهيزات المدارس، نتيجة إغلاق الطرق الذي حدث خلال الايام الماضية .على أن يداوم المعلمون بالمدارس اعتبارا من ٦/٢٣ / ٢٠١٩م .

وكان من المؤمل أن يبدأ العام الدراسي في ولاية الخرطوم يوم الأحد المقبل ٦/١٦، حسب التقويم التربوي للعملية التعليمية .