تأجيل بدء الدراسة بالخرطوم إلى 30 يونيو

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت ولاية الخرطوم عن تأجيل بدء العام الدراسي للمدارس الحكومية والخاصة لكل المراحل إلى ٣٠/ ٦ /٢٠١٩م.
وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها اليوم (الخميس) أنّ التأجيل جاء نتيجة للتأخير في تجهيزات المدارس، نتيجة إغلاق الطرق الذي حدث خلال الايام الماضية .على أن يداوم المعلمون بالمدارس اعتبارا من ٦/٢٣ / ٢٠١٩م .
وكان من المؤمل أن يبدأ العام الدراسي في ولاية الخرطوم يوم الأحد المقبل ٦/١٦، حسب التقويم التربوي للعملية التعليمية .
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