البرهان يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم (الخميس)، تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، بحضور المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث. وقدّم رئيس المجلس العسكري، شرحاً حول ما تم في السودان بعد 11 أبريل، وحول مسار التفاوض مع شركاء المجلس في العملية السياسية.

وقال مدير إدارة الشؤون الأوروبية والأمريكية بالخارجية، السفير صديق محمد عبد الله، في تصريح صحفي، إن اللقاء تميّز بتبادل صريح لوجهات النظر بين الجانبين،وأضاف أن البرهان، عبّر عن تطلُّع السودان لتعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة باعتبارها قوة عظمى لها دور إيجابي يتطلّع إليه الشعب السوداني، ويدفع بعملية التسوية السياسية الجارية إلى الأمام لإحداث الاستقرار المنشود.

وأوضح صديق، أن البرهان، أكد انفتاح المجلس على الدور الإيجابي المتوقع من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للوصول إلى تسوية سياسية.

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من جانبه، عبّر المسؤول الأمريكي، عن تقديره للفرصة التي أتيحت له لمقابلة رئيس المجلس العسكري في هذا الوقت الحساس من تاريخ السودان. وأضاف أن الاجتماع اتّسم بالوضوح والصراحة، تمت فيه مناقشة أحداث الرابع من يونيو، ودعا لإجراء تحقيق مستقل وشفّاف، وأشار لدعم الولايات المتحدة لجهود (الإيقاد) والاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي.

وقال إن المجتمع الدولي يُريد ما يُريده الشعب السوداني، متمثلاً في الدولة المدنية، وإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية بالسودان، بما يمكنه من لعب دوره الهام في الإقليم. وعبر عن أمله أن تكون علاقات السودان والولايات المتحدة في وضع أفضل.

وفي السياق، أعرب دونالد بوث، عن سعادته باختياره مبعوثاً للسودان، وأشار إلى سابق خبرته كدبلوماسي في التعامل مع السودان، وأكد رغبة المجتمع الدولي في دعم تطلّع الشعب السوداني إلى حكومة مدنية.