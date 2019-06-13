الكباشي: المجلس العسكري لن يسمح بالاعتصام مرة أخرى أمام مقار الجيش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، أن المجلس لن يسمح بالاعتصام مرة أخرى أمام مقار الجيش.

وقال في تصريحات نقلتها (الحرة) اليوم (الخميس)، إنّه لن يُسمح لحاملي الجنسيات الأجنبية ولا لأعضاء المجلس العسكري، بالترشح في الانتخابات “حتى إن خلعوا الزي العسكري”.

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وأوضح ، أن خدمة “الإنترنت لن تعود الآن وليس هناك موعد محدد لعودتها”، وقال كباشي إنّ المجلس طالب الوسيط الإثيوبي باستئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير خلال (24) ساعة لكنها ترفض الاستجابة، وأضاف بأنّه “لا الولايات المتحدة ولا أيّة جهة أخرى كانت تملي علينا شروطاً أو مطالب”، وتابع بأن المسؤول الأمريكي الذي زار الخرطوم لم يأتِ بمطالب.

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