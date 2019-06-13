ساحة الاعتصام… ليس اليوم كالبارحة…

الخليج 365:

شباب الاعتصام الذين أهدوا السودان مشاعل التغيير بحثًا عن دولة مدنية فأهداهم المجلس العسكري وقواته النظامية عن طريق (الخطأ) رصاصات أودت بحياة العشرات منهم واعتذارًا فيما دارت كأس الأحزان علي كل بيوت السودان المسالمة فاستقبل الناس العيد بالدموع وسمي (عيد شهيد) اختلطت فيه الحلوى التي أعدها المعتصمون ضمن تجهيزاتهم للعيد بدماء القتلى والمصابين. .

إثنين الأحزان … شهادات الناجين وتصريحات المسؤولين:

خارج ساحة الاعتصام تصاعدت أعمدة الدخان ووصل دويُّ الرصاص إلى الأسماع مختلطًا بصراخ الشباب ورشَحت عبر الوسائط مقاطع تسجل اللحظات الأولى للإثنين الدامي واستبدل السودانيون فرحة قدوم العيد بالبكاء على القتلى المعتصمين مما ضاعف من غضب الشارع السوداني الذي كان يتهيأ عدد كبير منه لحضور صلاة العيد في القيادة تلبية لدعوة التجمع وتوقعات كبيرة بإعلان تفاهمات تفضي إلى حكومة مدنية ولعل مصير الشباب الدامي هو ما شغل الرأي العام السوداني لا وقف التفاوض، وقد استفز الرأيَ العام تصريح المسؤولين في المجلس العسكري عن حادثة فض الاعتصام بوجود أخطاء في التنفيذ وعدم رغبتهم في فض الاعتصام. أما وزارة الصحة فقد أعلنت عن رقم أقل لعدد القتلى، ففي الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة المركزية للأطباء عن ١١٨ قتيلا تمسكت وزارة الصحة برقم( ٦١ فقط) علي حسب ما جاء في الإعلان الذي لم ترفقه الوزارة بأسباب الوَفَيات أو ملاباساتها ودون الـكشف عن أسماء القتلى أو أعمارهم، ولعل المفارقة التي أثارت الاستهجان التزام قناة السودان الرسمية ببرامجها اليومية دون الإشارة لأهمية الحدث الذي شغل المشاهدين وبث مشاهد للرقص والغناء الشعبي دون مراعاة لأسر الشهداء والمصابين!

تغييرات في ساحات الاعتصام بعد الإثنين الدامي ٢٩ رمضان

شهداء ساحة الاعتصام من شباب السودان كان اجتماعهم حول ساحات الاعتصام باسم التغيير والبحث عن مستقبل أفضل لبناء السودان ليلحق بركب الأمم. جاؤوا من كل قرية ومدينة في ربوع البلد، لم يلبوا نداء الجهوية ولا العنصرية ولا الحزبية بل لبوا نداء الوطن حين هتفوا: “جهِّز عديل كفنك يا إنت يا وطنك”، وقد كانوا صادقين حد الصدق في شعاراتهم فتوسدت أجسادهم الطاهرة تراب السودان ونيله.

قد يحتاج مواطنو الخرطوم لـفترة طويلة ليتمكنوا من الاعتياد على خلو ساحة الاعتصام من الثوار؛ وربما لن تعود المنطقة حول القيادة كما كانت مجرد طرقات إسفلتية لمرور السيارات فقد جاء ٦ أبريل ليصنع حياة تضج في المكان وتحوله إلى أكبر تجمع سلمي للشعب السوداني الذي ظل مرابطًا جزء كبير منه حول المكان يصنع تفاصيل يومه ويضيف إليها كل يوم حدثًا جديدًا… خيمة جديدة لمنطقة ما في السودان نسيها المركز، ولافتة جديدة تحمل صورة شهيد جديد أو أيٍّ من قضايا المعاناة اليومية التي عانى منها المركز والأطراف.

المتاريس التي شكلت هاجسًا للسلطات الأمنية وفشلت محاولات إزالتها المتكررة شهدت مقتل 9من الثوار في الإثنين 8رمضان وأصيب يومها عدد كبير من المدافعين عنها.. اليوم لن تجد من يطلب منك التوقف للتفتيش لن تسمع أصواتهم العالية وهم يهتفون: “مدنييييييا” كلما مررت بهم… لن ترى تلك الإشارة إلى ركاب السيارات العابرة لداخل الاعتصام بفتح خلفية سياراتهم للتفتيش وهم يكررون مبتسمين رغم الإرهاق الواضح بوجوههم: “التفتيش بالذوق” فقد تم فض الجمع الموسوم بالأمل وتمت إزالة تلك المتاريس بدءًا من الترس الأكبر مدخل كبري الحديد الذي كان بمثابة قلعة صمود هرع إليها الثوار كلما شعروا بمحاولة العسكر العبور منها لفض الاعتصام. اليوم تحول الترس الكبير إلى مجموعة من الأحجار تم رمي بعضها علي جانبي الطريق وهو ما حدث مع كل المتاريس التي بلغت ١٣٢ ترس علي طول الشوارع المحيطة بالاعتصام وأزيلت سوتاد الخيام التي شهدت أطول اعتصام سلمي في تاريخ الإنسانية وقد احترق عدد كبير من الأشجار التي ضمت الثوار في نهارات رمضان الحارة وتم إفراغ اللوحات الخشبية من البوسترات التي لخصت كل مشاكل وقضايا السودان وأحلامه.

هل يغطي الطلاء أحزان أسر الشهداء كما أزال شعارات الجدران؟

القوات النظامية التي شاركت في فض الاعتصام وهو ما تم وصفه بحملة ضبط المتفلتين بمنطقة (كولومبيا) حددها البرهان بأربع جهات نظامية قام بشكرها وأبدى اعتذاره عن تجاوزاتها ولعل هذه القوات هي من قام بتسريع إزالة ومحو مظاهر الاعتصام من خيم ومتاريس ونقاط تفتيش وطلاء الجدران التي كانت ملجأ لأفكار الشباب وأحلامهم بوطن معافى تبارى الثوار ليرسموا وجوه الشهداء وعهودهم إليهم باللقاء في الجنان ورسموا الوطن امرأة تبكي وطفلا يهتف ..اللوحات التي اشترى الثوار ألوانها من مالهم الخاص تم طلاؤها لكن تبقت ظلالها وذكرى من كانوا يتحلقون حولها بلا كلل تسألهم إلى متي؟ فيجيبون بشكل جماعي: “دولة مدنية أو صبة أبدية” تعيد السؤال هل طال وقت التفاوض؟ فيجيبونكم بابتسامة مرهقة: “لقد تعبنا لكن لا نستطيع الاستلقاء أثناء المعركة” وبمواجهة مبنى العون الإنساني تنتظر أواني ومعدات طبخ تخص الكنداكات في صمت داخل مبنى يحرسه جندي فهنا كانت تجتمع النساء والشابات لإعداد إفطار المعتصمين بلا من ولا أذى وغير بعيد بقايا شعارات الثورة على جدران المباني في شارع الجامعة والجمهورية ما تزال مما يوحي بأن المكلفين بالطلاء اهتموا بواجهات الطريق إلى القيادة قبل غيره ولسان حال أسر الشهداء يحكي عن فاجعة الفقد وعظم الأحزان وهي أحزان تضاعفت بإغلاق المستشفيات التي فشلت في إسعاف المصابين والوجود الأمني الكثيف للقوات النظامية في الشوارع مترافقا مع الحدث.

الجريدة