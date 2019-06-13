ماذا بعد تعليق العصيان ؟.. بقلم محجوب عروة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حسنا سارعت قوى الحرية والمهنيين بتعليق العصيان الذي يقول المراقبون أنه تأرجح بين النجاح والفشل بعكس الإجماع على نجاح الإضراب الأول.

قلت لبعض أصدقائي في قوى الحرية لقد قمتم مشكورين بدور عظيم في إنجاح الثورة بمعاونة الجيش ولكني كمراقب محايد أقول أن منهجكم السياسي عقب الثورة وفي إدارة التفاوض مع المجلس العسكري يحتاج لخبرات سياسية أكثر كفاءة وتكتيكا ذكيا فلا داعي لشعارات وتصرفات تستفز القوات المسلحة وتظهرها بمظهر الضعف ولا حتى القوى السياسية المخالفة لكم، فظهرتم كمن يهدف إلى إقصائها تماما فدفعتموهم إلى رد الفعل العنيف وكأنكم تكررون ما فعلته الأنظمة الديكتاتورية السابقة وعلى رأسها نظام الإنقاذ. كل ذلك أنتج العناد المدمر وأفسد المناخ السياسي وأضعف التوافق والتماسك الوطني وجلب التدخل الخارجي الضار بمصالح الوطن مثلما حدث في الإنقاذ أدى لاحتلال مثلث حلايب بسبب عمل طائش كمحاولة قتل الرئيس مبارك أرى أن يحاكم مخططوه ومنفذوه بتهمة الخيانة العظمى للوطن.

لو شاورتني قوى الحرية لنصحتهم بفض الاعتصام عقب نجاح الثورة وتحويل ما صرف من أموال فى تنظيف موقعه وتحسينه وتجميله كمنطقة سياحية جميلة تعكس سلمية الثورة وحضارتنا وتحويل الاجتماعات الحاشدة إلى كرنفالات وندوات مثلما يفعل المتظاهرون الأوربيون حيث يمكن إدارة ندوات فى مواقع مناسبة بالعاصمة والأقاليم بعيدا عن مقرات الجيش الحساسة وإجراء حوارات تثقيفية مع الشباب هدفها تذكيرهم بتاريخهم إنجازاته وإخفاقاته لِبَثِّ الوعي والاستنارة للجيل الجديد بل تدعوهم لمزيد من الإنتاج لا التوقف عن العمل بالإضراب والعصيان.. هذا من باب الذكاء السياسي وتحسين الممارسة السياسية.

أما من جانب المجلس العسكري رغم أنه شارك مشكورا في إسقاط نظام الإنقاذ إلا أنه ارتكب أخطاء منها أنه لم يمثل عظمة الثورة وكرامة الإنسان السوداني وتاريخه الباذخ (ديل أهلي) باندفاع قياداته للخارج بصورة لا تليق بكرامتنا وعظمة الثورة ربما لأجل حفنة دولارات يمكن لعشرة رجال أعمال سودانيين توفيرها فلسنا دولة فقيرة لا تعيش إلا بالتسول المهين كما كان يفعل الرئيس المخلوع.. كل ذلك لا تعكس الندِّية لدرجة إعطاء التعظيم العسكرى لمن يحتل جزءًا عزيزا من أرضه أو لمن دوننا رتبة ودولة. كما أخطأ المجلس بإعادة النقابات السابقة التي يزوِّرها النظام. وهناك خطأ الطريقة التي فُضَّ بها الاعتصام واستشهد بها فوق المائة ومئات الجرحى وأخيرا إغلاق الإنترنت بتبرير خاطئ مثل ما فعلت قوى الحرية بإغلاق الشوارع فعطلا معا الإنتاج.

ثم هناك خطأ أحزاب الفكة الذين ترددوا في الانضمام للثورة وكان يجدر بهم الصبر على اتفاق الطرفين والأفضل المساهمة في التوفيق بينهما بدلا عن العداوة..

عودة للعنوان وتعثر المفاوضات ثم المبادرة الأثيوبية (مشكورة) ثم رفع العصيان واحتمال عدم الاجتماع المباشر بين الطرفين إلا بشروط متشددة صعبة التنفيذ أرى جمع كل المبادرات والمقترحات والملاحظات حتى التي تكتب في الصحف مع المبادرة الأثيوبية وتكليف خبراء سودانيين مشهود لهم بالعلمية والكفاءة والحيادية للتوفيق بينها واقتراح حل وسط يقبل ويُلزَم به الجميع.. إذا لم يحدث التوافق فلن أندهش إذا استمر الاحتقان والانسداد المفضي إلى وضعية جديدة لا تسرُّ أحدا…

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