الثورة وقسوة الآلة العسكرية.. بقلم اسماء محمد جمعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ثورة ديسمبر المجيدة تفجَّرت لتقاوم الذل والإهانة التي تحمَّلها الشعب السوداني 30 سنة من عمره مرت عليه ثقيلة كثقل الجبال، وما ثار إلا لينتصر لنفسه وهو يعلم أن ثمن الثورة غالٍ وطريقها شاق وطويل ومليء بقطاع الطرق الذين خلَّفهم نظام العصابات السابق وعليه أن يقاوم حتى يفلت، والمؤسف حقا أن سوء حظه أوقعه في يد مجموعة منهم وهناك مجموعات أخرى تنتشر في طريقة وعليه ألا ييأس.

إصرار المجلس العسكري على البقاء في السلطة وخوفه من التغيير جعله يكشف مرة أخرى عن الوجه القبيح للعسكر والذي رأيناه في عهد عصابة البشير، أطلقوا أيديهم في البلد فأصبحوا يتعاملون مع الجماهير بأساليب مهينة، يجوبون الشوارع ويضربون كل من نطق بالحق بالسياط والعصي ويحلقون رؤس الشباب تشفِّيا بلا سبب ويقتلون كل من يتناقش معهم دون تردد، لا يحترمون كبيرًا ولا صغيرًا ولا امرأة، حتى ولو فعلها بعض منهم فالصورة يراها الشعب عامة.

الإبادة الجماعية التي ارتُكِبت في حق الثوار أمام القيادة التي احتموا بها تكفي ليعلم الجميع ما وصل إليه حال المؤسسات العسكرية التي وصلت مرحلة من العجز جعلها تشترك معا من أجل فض اعتصامٍ لا يتجاوز عدد المواطنين فيه أف واحد، بقوة يمكنها أن تحرر حلايب من قبضة مصر أو الفشقة من قبضة أثيوبيا، الذين رفضوا هذا السلوك اكتفوا بأضعف الإيمان وهو في هذه الحالة مشاركة في الجريمة.

ما حدث ويحدث في السودان يعكس مدى قسوة الآلة العسكرية التي خلَّفها نظام البشير، تلك الآلة التي كنا نظن أنها ما خُلِقت إلا لتحمي الشعب من كل المخاطر وحتى من نفسه كما هو حال العالم كله، ولكن نكتشف اليوم أن المؤسسة العسكرية بجميع قطاعاتها سُخِّرت لتحمي الدكتاتوريات ونسيت أمن الشعب وأمن الدولة، فلولاها لما بقى للبشير 30 سنة وتفرعن، ولما جاء مجلسٌ عسكريٌّ لا يحترم شعبه.

بالأمس قيل أنه وقعت محاولة انقلابية من العسكر أنفسهم، وهذا يثبت أنهم جميعا غير عابئين لمستقبل السودان فلم يتعظوا من جريمتهم التي ما زال الشعب السوداني يدفع ثمنها منذ 30 سنة وحتى اليوم، ولا من الجريمة التي ما زال المجلس يصر على مواصلتها ليكرر ذات المأساة.

لقد قدَّمت الثورة السودانية لكل العالم فيلمًا وثائقيًّا يحدث (مباشر) يعكس الأسباب التي تجعل العالم يواجه الانقلابات العسكرية بالرفض والإدانة والعزلة، فالعسكر يحرمون الدولة التطور والازدهار ويرهنون قراراتها لمصالحهم ولا يهتمون بحقوق الشعب، والسودان يعتبر خير نموذج للدول التي دمرتها الانقلابات العسكرية ولن تعالَج آثارها إلا بثورة حتى لو غلى ثمنها.

صحيح، تمتلك مؤسساتنا العسكرية السودانية تاريخا ذاخرا وبه مفاخر، ولكن ماحدث لها في عهد البشير ويحدث الآن يجعل صورتها مهتزَّة، وو اجبها اليوم يحتِّم عليها أن تقوم بتصحيح مسارها فورا، ويجب أن تكون هي أكثر حرصا على تحقيق أهداف الثورة ولا يجب أن يخاف منها العسكر لأنها تريدها مؤسسات عسكرية قوية ومستقلة مشغولة فقط بما خُلِقت من أجله وسُخِّرت له ويجب أن تتخلص من هذه القسوة غير المبررة.