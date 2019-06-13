مقتل وإصابة 20 شخصا في تفجير انتحاري شرقي أفغانستان

قٌتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون في تفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية في مدينة جلال آباد في إقليم نانجرهار شرقي أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن عطا الله خوجاني المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله، إن التفجير الانتحاري وقع في المنطقة السادسة للشرطة.. موضحا أنه من غير المعروف ما إذا كان الضحايا عسكريون أم مدنيون.

وأدان الرئيس الأفغاني أشرف غني التفجير الانتحاري في مدينة جلال آباد.. وقال "إن الإرهابيين لا يمكنهم مواجهة قوات الأمن الأفغانية في ساحة المعركة، وبالتالي فهم يستهدفون المدنيين الأفغان".