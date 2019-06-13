الانتقالي السوداني: مكان الاعتصام كان بؤرة لاستفزاز قواتنا

قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي، إن مكان الاعتصام كان بؤرة لاستفزاز قواتنا. وأوضح "كباشي"، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن قوى التغيير تفتقد لقيادة أو مرجعية موحدة. هذا وأكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، انفتاح المجلس على الدور الإيجابي المتوقع من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للوصول إلى تسوية سياسية في السودان، وعبّر عن تطلعه بأن تلعب واشنطن دوراً لإحداث الاستقرار المنشود.

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