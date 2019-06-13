منفذ هجومي المسجدين بنيوزيلندا أمام المحكمة العليا غدًا

يمثل الأسترالي برينتون تارانت المتهم بقتل 51 شخصا وجرح العشرات في هجومين على مسجدين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا في 15 مارس الماضي، غدا الجمعة، أمام المحكمة العليا في المدينة.

ووجهت اتهامات لتارانت الشهر الماضي بالإرهاب، بالإضافة إلى 51 تهمة تتعلق بارتكاب جريمة قتل و40 تهمة شروع في القتل.

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ومن المقرر أن يمثل تارانت أمام المحكمة عبر وصلة صوتية ومرئية من سجن أوكلاند الذي يقع على مسافة أكثر من 1000 كيلومتر شمال كرايستشيرش، حيث يتم احتجازه في حبس انفرادي في جناح شديد الحراسة.