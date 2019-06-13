السلطات الجزائرية تعتقل وزير التجارة الأسبق

أودعت السلطات القضائية في الجزائر، اليوم الخميس، وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس الحبس المؤقت بسجن الحراش الذي يقبع فيه عدد كبير من مسئولي نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وتحقق المحكمة العليا مع وزير التجارة الأسبق بن يونس كمتهم في قضايا فساد، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.
وأوقف السلطات القضائية في الجزائر، العديد من رموز النظام السابق فقد أودعت في وقت سابق اليوم إسكندر ولد عباس، نجل عضو مجلس النواب والوزير السابق، جمال ولد عباس.
كما أمر قاضي التحقيق في المحكمة العليا في وقت سابق اليوم، بإيداع رئيس الحكومة الأسبق عبدالمالك سلال، الحبس المؤقت.
وقد مثل سلال أمام قاضي التحقيق بتهمة التورط في قضايا فساد، بجانب اتهامه بقضايا تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال وسوء استغلال الوظيفة.
وكان قاضي التحقيق أودع أمس رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، الحبس الاحتياطي في سجن الحراش، وأمر بوضع وزير النقل، عبدالغني زعلان، تحت الرقابة القضائية، عقب الاستماع لأقوالهما.
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