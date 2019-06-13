أول رد من تركي آل الشيخ على افتتاح ديسكو حلال في جدة

ونشر آل الشيخ، بيانًا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك جاء فيه: "فتحت هيئة الترفيه تحقيقا فوريا فى مقاطع فيديو تم تدوالها في مواقع التواصل الاجتماعىى لإحدى الفعاليات في مدينة جدة".
وأضاف: "بحسب المعلومات تبين فى متابعتها للموضوع فإن الفعاليات المقامة project x مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمولة ولم يتم ترخيصها من هيئة الترفيه وكانت بالأصل ترلاخيصا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440 لارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة".
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