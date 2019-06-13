الخارجية العراقية تدين الهجوم على بحر عمان ومطار أبها السعودي

الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان، و الهجوم الذي استهدف مطار "أبها" المدني في المملكة العربية دانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس،الهجوم الذي استهدف مطار "أبها" المدني في المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذلك ما تعرضت له الناقلتان اللتان ابحرت احداهما من المملكة العربية السعودية والاخرى من الامارات العربية المتحدة. وأكدت الخارجية العراقية، الموقف العراقي بالوقوف ضد اي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة والدعوة الى حل الازمات بالطرق السلمية ورفض اسلوب تجويع الشعوب والمس بامنها والتدخل في شؤونها واعتماد القوة العسكرية، واللجوء الى طاولة الحوار التي لابديل لها لاحلال الامن والاستقرار في منطقتنا.

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