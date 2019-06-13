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عبدالله بن زايد ووزير خارجية رومانيا يبحثان العلاقات الثنائية

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عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الروماني تيودور ميليشكانو، جلسة مباحثات ثنائية وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى رومانيا.
واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الروماني أوجه التعاون المشترك بين البلدين خاصة مع تزامن هذه الزيارة مع مرور 3 عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين رومانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأشادا بديناميكية العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على تنميتها.

وأعربا عن الاهتمام المشترك بتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الروماني فرص التعاون المشترك المتاحة للجانبين والسبل المتاحة لتنويع وتعميق التعاون في عدة مجالات مثل التجارة والزراعة و لبنية التحتية والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمارات بين البلدين الصديقين عبر تشجيع ودعم الاتصالات المباشرة بين الكيانات والمؤسسات ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ورومانيا.

وتبادل الجانبان خلال جلسة المباحثات وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا التزامهما بالحل السلمي لقضايا المنطقة وما تشهده من صراعات ونزاعات مع ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي في هذا الصدد.

حضر جلسة المباحثات الثنائية سفير الدولة لدى رومانيا الدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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