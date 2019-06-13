عبدالله بن زايد ووزير خارجية رومانيا يبحثان العلاقات الثنائية

وأعربا عن الاهتمام المشترك بتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية.
وبحث الشيخ عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الروماني فرص التعاون المشترك المتاحة للجانبين والسبل المتاحة لتنويع وتعميق التعاون في عدة مجالات مثل التجارة والزراعة و لبنية التحتية والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمارات بين البلدين الصديقين عبر تشجيع ودعم الاتصالات المباشرة بين الكيانات والمؤسسات ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ورومانيا.
وتبادل الجانبان خلال جلسة المباحثات وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا التزامهما بالحل السلمي لقضايا المنطقة وما تشهده من صراعات ونزاعات مع ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي في هذا الصدد.
حضر جلسة المباحثات الثنائية سفير الدولة لدى رومانيا الدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي.
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