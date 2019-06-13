الأوقاف تعلن بدء التقديم لحج 1440هـ اعتباراً من الإثنين

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد، أبوبكر عثمان إبراهيم، يوم الخميس، بدء التقديم لحج موسم 1440هـ – 2019م اعتباراً من يوم الإثنين الـ17 من يونيو الموافق الـ13 من شوال و حتى الـ21 من يونيو الجاري.

وأكد إبراهيم خلال إعلانه بمنبر “سونا” ضوابط وترتيبات حج موسم 1440هـ، أن تكلفة الحج من ولاية الخرطوم جواً بلغت 143513 جنيهاً وبراً 123321 جنيهاً تزيد أو تنقص في الولايات الأخرى والتي تتراوح لحجاج الجو بين 149885 و 136762 والبحر ما بين 126957 و 115414 جنيهاً.

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مؤكداً أن المجلس سيبذل كل ما في وسعه لإرضاء حجاج بيت الله الحرام والعمل مع كل الجهات ذات الصلة للعبور بالخطة المرسومة وإتمامها بكل سهولة، مقدماً شكره للمجلس العسكري الانتقالي وقيادته الرشيدة لتسخير وقتهم وجهدهم ومالهم لخدمة ضيوف الرحمن. كما حيّا سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم، لتسخير إمكانيات السفارة وإنجاز كل الأعمال في أوقات قياسية.

وقال مدير الإدارة العامة للحج والعمرة المكلف، عمر مصطفى علي،بحسب الشروق – إن حصة السودان من الحجاج تبلغ 32000 ألف فرصة وزعت بتشكيل لجنة واعتماد الرقم الوطني كعنصر أساسي للتوزيع، موضحاً أن تكلفة الحج مبنية على ثلاثة عناصر وهي حزم الخدمات للحجاج بالمملكة العربية السعودية والسودان وتذكرة السفر براً وجواً والرسوم الحكومية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)