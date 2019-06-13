استجواب المتهمين في مقتل الأستاذ “أحمد الخير”

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استجوبت النيابة العامة يوم الخميس، المتهمين من جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مقتل الأستاذ أحمد الخير، بمنطقة خشم القربة بولاية كسلا، وذلك بعد أن قامت بتحويل بلاغ القضية للخرطوم.

وكانت النيابة العامة قامت بزيارة منطقة خشم القربة، كما قامت بزيارة مسرح الحادث واستجوبت عدداً من الشهود، وعلى خلفية ذلك بدأت التحريات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)