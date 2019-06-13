الجزيرة تتسلم حصتها من المواد البترولية والدقيق

أكدت حكومة ولاية الجزيرة عن إستلام حصتها اليومية من المواد البترولية والدقيق، مشيرة الي اتفاق مع وزارة النفط لايصال الجازولين للزراعة في غضون الايام المقبلة.
وقال د. معتصم عبدالله الامين العام للحكومة في تصريح بحسب(smc) إن كميات كبيرة من المواد البترولية والدقيق تنساب للولاية يومياً، مبيناً أنها تشمل (7) الف جوال من الدقيق المدعوم و(69) الف و(800) جالون من البنزين اضافة الي (34) الف جالون من الجازولين مشيرا الي انهم قاموا بتوزيعها علي محليات الولاية الثمانية .
ولفت عبدالله الي انفراجا نسبياً حدث لفك الاختناقات السابقة ووصول المعينات الي محليات (24) القرشي التي تضررت من هطول الامطار والمتاريس موخرا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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