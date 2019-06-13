التاريخ: 13-يونيو-2019 فى : حوادث 22 مشاهدة Advertisements أعلنت النيابة العامة اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد. وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة بحسب وكالة السودان للأنباء – إنه تم توجيه تهماً للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر النيابة توجه الإتهام للرئيس المخلوع بحيازة النقد الأجنبي والثراء المشبوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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