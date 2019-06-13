البرهان: الدور الأمريكي في السودان "إيجابي"

دعا مساعد وزير الخارجية الأمريكي المجلس العسكري السوداني لتحقيق مستقل حول فض الاعتصام. هذا واستقبل رئيس المجلس الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، مساعد وزير الخارجية الأميركي في الخرطوم. وأكد الفريق البرهان انفتاح المجلس الانتقالي على دور أمريكي إيجابي في السودان.

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