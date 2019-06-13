الرئاسة التركية: قرار البنتاجون يضر بالعلاقات بين حليفين في الناتو

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، اليوم الخميس، إنه تحدث هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، حول أزمة صفقة طائرات "إف-35".

وأشار كالن، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "الأناضول" التركية إلى أنه تناقش مع بولتون حول الرسالة التي بعث بها البنتاجون حول رفضها صفقة "إف-35"، وإنهائها برنامج تدريب الطيارين الأتراك.

وتابع: "نأمل أن تتخلى البنتاجون عن موقفها الحالي تجاه تركيا، لأنه يضر بشكل دائم بالعلاقات بين حليفين في الناتو".

وقال كالن أيضا إنه من المقرر أن يلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنهاية يونيو خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في اليابان.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن بلاده لن تتراجع عن قرار شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400"، وإنها ترفض أي إنذارات بشأن الأمر، وذلك ردا على تحذيرات واشنطن بخصوص الصفقة.