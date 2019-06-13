الأمم المتحدة تؤكد الالتزام بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الخميس، تأكيد الالتزام الجماعي لمنظمة الأمم المتحدة بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك مع اقتراب مؤتمر المنامة الإقتصادي الذي تنظمه واشنطن في سبيل تحقيق ذلك.

وقال جوتيريس خلال جلسة لمجلس الأمن: "نحن متمسكون بالتزامنا الجماعي برؤية الدولتين، القائمة على أساس قرارات الأمم المتحدة، والاتفاقات السابقة والقانون الدولي".

وشدد الأمين العام: "لا بديل عن حل الدولتين، لا وجود لحل بديل".