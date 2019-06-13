ألمانيا: أي تصعيد في حادث خليج عمان "أمر خطير"

وأعرب ماس، عن قلقه من الهجوم؛ حيث أشار إلى أنَّ التقارير عن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان مقلقة للغاية وبحاجة لتحقيق.

وأضاف ماس الذي عاد لتوِّه من زيارة لإيران وعدة دول بالمنطقة، أنَّ أي تصعيد في الموقف أمر خطير، وهذه أحداث يمكن أن تؤدِّي إلى تفاقم الأزمة.

وأوضح وزير خارجية ألمانيا، أنَّ الجميع الآن بحاجة لوقف التصعيد، مُطالبًا كل الأطراق بالمساهمة في ذلك.

وأعلنت «هيئة السلامة البحرية البريطانية»، اليوم الخميس، عن وقوع حادث غامض في خليج عمان. وفقًا لما ذكرته «العربية».

ودعت «هيئة السلامة البحرية البريطانية» إلى الحذر الشديد بعد وقوع حادث في خليج عمان.

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وكانت وسائل إعلام مختلفة، أوضحت صباح اليوم، أنَّ انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، دون ذكر الكثير من التفاصيل.

يذكر أنَّ أربع سفن لنقل النفط تعرَّضت لتفجيرات قبالة سواحل إمارة الفجيرة، في 12 مايو الماضي، وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، في بيانٍ لها، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية، إلى أنَّ الجهات المعنية في الإمارات قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ويجرى التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأضافت أنَّ العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.