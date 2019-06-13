الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود مصر فى القضاء على ختان الإناث

أشادت هيئات الأمم المتحدة والأتحاد الأوروبي بمصر، اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفي للجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث، بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة المشكلة وإنشاء اللجنة الوطنيه للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدين دعمهم الكامل ومساندتهم لهذه الجهود.

وأعرب إبراهيم العافية، الوزير المفوض ومدير التعاون بالاتحاد الأوروبي، عن سعادته بمشاركته اليوم في هذا المؤتمر الهام، مشيدا بالجهود التي تتم من قبل الحكومة المصرية لمواجهة هذه المشكلة، وبسرعة العمل القائم من اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، مؤكدًا دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود.

وأشار إلى أن الأتحاد الأوروبي عمل لسنوات طويلة لحماية الأطفال ولديه العديد من المبادرات في هذا المجال حول العالم، مؤكدًا أهمية نشر الوعي لإنجاح مثل هذه المبادرات، معربا عن أمنيته للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالنجاح.

وأعربت بليرتا إليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، عن سعادتها بالخطوات والجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، متوجهة بالشكر للتعاون القائم بين جميع الجهات لمواجهة المشكلة.

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وأشارت إلى أن المجتمع لا بد وأن يتحرر من هذه العاده السيئة، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الحدث أن نعلن جميعا التزامنا بالعمل لمواجهة ختان الإناث، مشيرة إلى أن القضية ترتبط بحقوق الإنسان وحقوق المرأة.

ووجه برونو ماس، ممثل منظمة اليونيسيف فى مصر، الشكر إلى الدكتورة مايا مرسى والدكتورة عزة العشماوى على المبادرة العظيمة للقضاء على ختان الإناث، مؤكدا استعداد اليونيسيف دعم دور اللجنة الوطنية بمصر، مشددا على أنه خطوة هامة تجاه ممارسة ضارة بالفتيات وتحد من فرصهن الكاملة للحصول على الصحة والتعليم والدخل، فضلا عن أنها ممارسة يجرمها قانون مصر.

وفى كلمة إلكسندر بل بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، استعاد ذكرى منذ 25 عامًا، حين اجتمع فى القاهرة 11 ألف شخص بمؤتمر السكان عام 1994، وكانوا ينظرون إلى صورة فتاه تم ختانها، مؤكدا أن الجهود المناهضة للختان بدأت منذ 25 عامًا، والآن ملايين من الفتيات أخيرا تمكنن من رؤية النور فى نهاية الطريق، وعلى مصر أن تفخر بذلك.

وعبر عن سعادته بما يشهده اليوم من تكاتف الجميع لنقول لا تفاوض فى ختان الإناث وعلينا وقفها، وأعلن التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم حكومة مصر والقيادة الاستثنائية للمجلسين، وأكد أن التغيير يحدث على أرض الواقع، مشيرًا إلى اعتزامه السفر إلى جميع محافظات مصر لزيارة القرى للتوعية، وعلى كل أب وأم إدراك أن ختان الإناث غير مقبول، وتمنى أن نحتفل بعد 11 عامًا فى 2030 بالنتائج العظيمة لهذه المبادرة.