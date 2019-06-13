اليابان تدين "هجوم الحوثيين الإرهابي" على مطار أبها الدولي

أدانت الحكومة اليابانية بشدة في بيان أصدرته اليوم الهجوم الحوثي الارهابي الذي استهداف مطار أبهاالدولي جنوب المملكة العربية السعودية وأدى إلة اصابة العشرات من المدنيين.

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