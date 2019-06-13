البنتاجون: سفينة حربية أمريكية أنقذت طاقم الناقلتين وليست إيران

أكد مسؤول في البنتاجون، أن إعلان إيران أنها أنقذت طاقم الناقلتين في خليج عمان بعد تعرضهم للهجوم مضلل، مؤكدًا أن سفينة حربية أمريكية أنقذت 21 من طاقم إحدى الناقلتين.

ورجح المسؤول مسؤولية إيران عن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وأبدت الحكومة البريطانية، على لسان متحدثة باسمها، قلقها العميق إزاء تقارير تتحدث عن وقوع انفجارات واندلاع حرائق على متن الناقلتين. وتابعت: "نتواصل مع السلطات المحلية والشركاء في المنطقة".



كما أكد متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنَّ حكومة لندن تبحث بشكل عاجل عن حقائق للوصول إلى ملابسات ما حصل في خليج عمان.

من جانبها، دعت فرنسا التي لديها قاعدة عسكرية في الإمارات جميع الأطراف في الخليج إلى ضبط النفس وتخفيف التوتر على خلفية حادثة الناقلتين.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول أثناء موجز صحفي عقدته اليوم: «نطلب ضبط النفس وخفض التوتر من جميع الشركاء الذين نتواصل معهم دائمًا، كما نجدِّد تمسكنا بحرية الملاحة التي يجب الحفاظ عليها بشكل كامل".

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس: إنَّ التقارير عن الحادث في خليج عمان «مقلقة للغاية». وفي تصريح أدلى به بعد جولة زار خلالها إيران وغيرها من دول المنطقة، قال ماس: «كل تصعيد للوضع خطير، وثمة أحداث قد تؤدِّي إلى تصعيد، ونحن بحاجةٍ إلى خفض التوتر، وعلى جميع الأطراف العمل من أجل تحقيق ذلك».

في غضون ذلك، حثَّ الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار على خلفية الحادثة.

وذكرت مايا كوسيانتشيتش، المتحدثة باسم مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، أن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من عناصر عدم الاستقرار والتوتر، ولذلك ندعو الدول إلى ممارسة أقصى درجات ضغط النفس وتفادي أي استفزاز.