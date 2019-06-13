التاريخ: 13-يونيو-2019 فى : أخبار 146 مشاهدة Advertisements قال رئيس حزب الأمة الوطني عبد الله مسار، إن هناك خمس جهات تناصب قائد قوات الدعم السريع العداء. ورأى مسار بحسب صحيفة (الإنتباهة) استحقاق محمد حمدان دقلو “حميدتي” نصب تمثال له لتجنيبه الدولة الانهيار -وفق قوله. وذكر مسار أن قوى الحرية والتغيير ناصبت حميدتي العداء لجهة وقوفه في طريق تحقيق أجندة تخصها, وأعلن في ذات الوقت عن جهات تسعى لإزاحة حميدتي ضمنها الإسلاميين والنخب وقوات نظامية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حزب شهير يكشف عن جهات تستهدف حميدتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.