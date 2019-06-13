التربية الخرطوم تأجل بداية العام الدراسي

التاريخ: 13-يونيو-2019 فى : أخبار 46 مشاهدة أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن تأجيل بدء العام الدراسي لكل المراحل إلى الثلاثين من يونيو الجاري، وعزت الوزارة في بيان بحسب وكالة السودان للأنباء أن التأجيل جاء نتيجة للتأخير في تجهيزات المدارس، على أن يباشر المعلمون عملهم في الثالث والعشرين من الشهر الحالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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