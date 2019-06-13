الصحة: الأحداث حالت دون وصول مواد الخريف للولايات

التاريخ: 13-يونيو-2019
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قالت وزارة الصحة إنها لم تتمكن من تسليم المواد المطلوبة للخريف للولايات رغم توفرها بالميناء بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والتي أعاقت عمليات نقلها من الميناء قبل فترة كافية، وأكدت استعدادها لطوارئ الخريف.
وكشف وكيل وزارة الصحة الاتحادية سليمان عبدالجبار،بحسب الشروق – عن أن وزارة الصحة ستشرع في تسليم الولايات حصتها من معينات الخريف دونما احتفالات كما جرت العادة.
واستعرض خلال مؤتمر صحفي مجهودات وزارته في الاهتمام بصحة البيئة بما في ذلك إزالة الأنقاض والنفايات، والتي قال إنها قد تصبح مهدداً صحياً إذا لم يتم التخلص منها بالصورة المطلوبة.
وقال عبدالجبار إن الكوادر الصحية ظلت تعمل على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين رغم الأحداث التي كانت عائقاً في كثير من الأحيان لتقديم الخدمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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