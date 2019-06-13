الاتحاد الأفريقي: متفائلون بحدوث تقدم في المشهد السوداني

التاريخ: 13-يونيو-2019
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قالت بعثة الاتحاد الأفريقي المكلفة بمتابعة الشأن السياسي في السودان، إن النقاشات التي تقوم بها مع طرفي الأزمة كلا على حدى تتقدم بصورة كبيرة.
وأضاف بروفيسور محمد الحسن لبات مبعوث الاتحاد في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر يوم الخميس بمقر البعثة بالخرطوم، أنه متفائل دون إفراط في إحراز تقدم.
وقال على الأطراف إطلاع الرأي العام في الوقت المناسب على ما تنجزه.
وأوضح بحسب وكالة السودان للأنباء – أن البعثة شكلت فريقاً أفريقياً متضامناً بالتعاون مع مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي قام بجهود لكنه أمسك عن الحديث عنها، وأكد مضاعفة الجهود حتى يتم التوصل لاتفاق في مناخ ملائم.
وأشار إلى تشكيل فريق دولي داعم للوساطة الأفريقية منذ أسابيع يضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا وبعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول أخرى.
وطالب “لبات” الإعلام بالمشاركة في هذه المجهودات بصورة إيجابية للمساعدة في تحقيق الاستقرار والأمن بالسودان ومنع التصعيد لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.
واستعرض خلال المؤتمر الصحفي تطورات مسار جهود بعثة الاتحاد الأفريقي المكلفة بمتابعة الشأن السياسي في السودان في هذه المرحلة. وقال إن البعثة ضاعفت مجهوداتها في الآونة الأخيرة تجاه أطراف الأزمة السياسية وواصلت الحوار مع كل طرف على حدى لتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها قبل وقف التفاوض وتشجيع الأطراف على تجاوز العقبات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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