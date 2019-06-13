عاجل : المجلس العسكري يعقد مؤتمراً صحفياً حول الراهن السياسي

التاريخ: 13-يونيو-2019 فى : أخبار 94 مشاهدة Advertisements أعلنت اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي عن مؤتمر صحفياً في الثامنة من مساء اليوم “الخميس” بالقصر الجمهوري للحديث حول الوضع السياسي الراهن. ووجه المجلس الدعوة بحسب ما نشره على صفحته بالفيس بوك لوسائل الإعلام المحلية والعالمية كافة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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