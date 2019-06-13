جوجل تُفاجئ الجميع وتنشر أول صورة لهاتفها الجديد Pixel4

فاجئت شركة جوجل الجميع ونشرت أول صورة لهاتفها الجديد Pixel4، حيث من المقرر طرحه في الأسواق خلال الأشهر المقبلة.
ويأتي الهاتف بمواصفات مذهلة، منها الكاميرا الخلفية تبدو على شكل مربع ثلاثى العدسات، الأمر الذي يجعله شبيها بهاتف آيفون إكس آي القادم، حسبما ذكر موقع "إينجادجيت" التقنى".
وقالت شركة جوجل في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي: بما أن هناك بعض الاهتمام بالهاتف الجديد، فهذه أول صورة للهاتف، انتظروا حتى تتعرفوا على مميزاته".
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