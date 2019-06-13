برشلونة مهدد بفقدان أكبر صفقاته الصيفية بسبب 95 مليون يورو!

كشف تقرير إخباري، اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعد لتقديم عرض قياسي من أجل ضم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك رغم اقتراب برشلونة الإسباني بشكل كبير من الحصول على خدمات اللاعب.

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية عبر موقعها الإلكتروني: "مانشستر يونايتد مستعد لتقديم أكبر عرض في تاريخه، وقيمته 95 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم غريزمان".

واقترب برشلونة بشكل كبير من ضم غريزمان، لكن عدم حسم الصفقة رسمياً حتى الآن أبقى الباب مفتوحاً، وأنعش أمال مانشستر في خطف الصفقة.

كذلك أنعش غريزمان (28 عاماً) أمال مانشستر يونايتد عندما صرح بأن خطوته المستقبلية المقبلة قد تكون خارج إسبانيا.