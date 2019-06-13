برشلونة مهدد بفقدان أكبر صفقاته الصيفية بسبب 95 مليون يورو!

واقترب برشلونة بشكل كبير من ضم غريزمان، لكن عدم حسم الصفقة رسمياً حتى الآن أبقى الباب مفتوحاً، وأنعش أمال مانشستر في خطف الصفقة.
كذلك أنعش غريزمان (28 عاماً) أمال مانشستر يونايتد عندما صرح بأن خطوته المستقبلية المقبلة قد تكون خارج إسبانيا.
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