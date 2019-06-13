الهند تأمل أن تكون رابع دولة تصل القمر فى سبتمبر

قالت وكالة الفضاء الهندية، اليوم، إنها ستهبط لأول مرة على سطح القمر في سبتمبر من هذا العام.

وستنتهى آخر رحلة قمرية في البلاد، تشاندرايان -2، والتي تعني "مركبة القمر"، في منتصف يوليو.

وستجعل المهمة الهند رابع بلد يهبط على متن مركبة فضائية على سطح القمر، لتضيف إسمه إلى قائمة طويلة من الإنجازات الأخيرة في استكشاف الفضاء، وفي السنوات العشر الماضية، أطلقت وكالة الفضاء الهندية بعثات متعددة في الفضاء للحصول على فهم أفضل للمريخ والقمر.

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ووفقا لشبكة "سى إن إن" اليوم، قال كايلاسافاديفو سيفان، رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية (إيسرو) يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي :"آخر 15 دقيقة من الهبوط ستكون أكثر اللحظات رعبا بالنسبة لنا".

وستزن المركبة الفضائية 3.8 أطنان، وتحمل 13 حمولة وسوف تقلع من سريهاريكوتا في ولاية أندرا براديش جنوب الهند.

وكانت الولايات المتحدة والصين والاتحاد السوفيتي السابق، هم الدول الوحيدة التي قامت حتى الآن بالهبوط بسهولة على سطح القمر، في حين أن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي قامت بمهام مأهولة ناجحة.