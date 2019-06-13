أخبار لا تفوتك| استهداف جهات لحميدتي.. قرار بشأن انتخابات الرئاسة (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



رئيس حزب الأمة السوداني يزعم استهداف جهات لحميدتي

أعلن رئيس حزب الأمة الوطني، عبد الله مسار، أن هناك خمس جهات تناصب قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو حميدتي، العداء.

ويرى مسار في حوار مع صحيفة "الانتباهة" استحقاق حميدتي نصب تمثال له لتجنيبه الدولة الانهيار، وفق قوله.

وذكر مسار أن قوى الحرية والتغيير ناصبت حميدتي العداء من لوقوفه في طريق تحقيق أجندة تخصها.

وأعلن مسار أن هناك جهات تسعى لإزاحة حميدتي، ضمنها الإسلاميين والنخب وقوات نظامية.

الاتحاد الأفريقي يدعو إلى "تحقيق شفاف" بأحداث اعتصام السودان

قال مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، الموريتاني محمد الحسن لبات، الخميس، إن الاتحاد يطالب بـ"تحقيق دقيق وشفاف" بشأن أحداث فض اعتصام المحتجين أمام قيادة الجيش بالخرطوم، في الثالث من يوليو الماضي.

وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي في مؤتمر صحفي بالخرطوم: "نريد تحقيقا دقيقا وشفافا بشأن أحداث الاعتصام، كما ندعو لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين".

وكشف لبات عن تشكيل فريق دولي موحد من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا "يعمل يوميا بطريقة متوحدة، لمتابعة الأوضاع في السودان"، وأضاف: "لمسنا اعتدالا كبيرا خلال نقاشاتنا مع الأطراف السودانية كافة".

الإمارات: الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الانفراج الذي تشهده دولة السودان حاليا يدعو إلى التفاؤل ولتأسيس اتفاق يقود المرحلة الانتقالية عبر شراكة حقيقة وثابتة.

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وذكر قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن "الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل وندعو أن يؤسس لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية عبر شراكة حقيقية وثابتة، ولا يسعنا إلا أن ننظر بكل تقدير إلى جهود رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لتجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي".

والجمعة الماضي، اقترح آبي أحمد خلال زيارته إلى السودان واجتماعه مع قادة قوى إعلان الحرية والتغيير بمقر السفارة الإثيوبية في الخرطوم، مجلسا سياديا مكونا من 8 مدنيين و7 عسكريين، ضمن جهود الوساطة الإثيوبية التي يقوم بها لحل الأزمة في البلاد.

الوسيط الإثيوبي: الأطراف السودانية توافق على استئناف المفاوضات

قال المبعوث الإثيوبي إلى الخرطوم محمود درير، إن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المفاوضات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه.

وأبلغ درير الصحفيين في الخرطوم بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.

كانت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف من جماعات الاحتجاج والمعارضة قد انهارت في 3 يونيو/حزيران إثر أعمال شغب في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

"العسكري السوداني": لن نسمح لأعضاء المجلس بالترشح للرئاسة

أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي، أنه لن يسمح لحاملي الجنسيات الأجنبية ولا أعضاء المجلس العسكري بالترشح للانتخابات حتى لو خلعوا الزي العسكري.

وقال إنه لا الولايات المتحدة ولا أي جهة أخرى تملي علينا شروطا أو مطالب، وإن المسؤول الأمريكي الذي زار الخرطوم لم يأت بمطالب، موضحا أن المجلس العسكري طالب الوسيط الإثيوبي باستئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير خلال 24 ساعة لكنها ترفض الاستجابة، حسبما أفادت "قناة الحرة".