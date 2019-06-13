التحالف يدمر أهدافا عسكرية حوثية تهدد الأمن الدولي

ووفق ما نقل مراسل سكاي نيوز في الرياض عن التحالف، فإنه تم تدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولية، مضيفا أن "الأهداف شملت تخزين الصواريخ ومعامل تصنيع ومخازن أسلحة وأماكن تواجد خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية".
وذكر التحالف العربي أن "العناصر القيادية من المليشيات الحوثية الإرهابية المتورطة باستهداف المدنيين ستتم محاسبتها"، مضيفا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
ويأتي رد فعل التحالف، بعد يوم من حدوث هجوم صاروخي شنه الحوثيون، المدعومون من إيران، على مطار أبها في جنوب السعودية، مما أسفر عن إصابة 26 شخصا.
وبعد الحادث، تعهد التحالف بالرد الصارم على الاعتداء، بما يتوافق مع القانون الدولي، وذلك وسط موجة تنديد عربي ودولي واسع.
من جهتها، نددت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بالهجوم الإرهابي على مطار أبها، معتبرة أنه "يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة".
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