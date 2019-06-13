أسعار النفط تقفز بنسبة 3.3 في المائة بعد هجوم ضد ناقلتي نفط في خليج عمان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قفزت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنسبة 3.3 في المائة، على خلفية هجوم تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران.
وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمئة إلى 61.97 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 52.55 دولار للبرميل.
وذكرت تقارير أن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عمان بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب.
وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني اليوم الخميس إنه على دراية بوقوع حادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.
وأضاف “تتحرى المملكة المتحدة وشركاؤها الأمر حاليا”
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