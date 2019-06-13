السيد علي الخامنئي: لن نتفاوض مع اميركا وترامب ليس أهلا لتبادل الرسائل معه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الاسلامية الايرانية لاتثق باميركا وإن التجربة المريرة في المفاوضات السابقة مع اميركا في اطار الاتفاق النووي لن تتكرر مطلقا لان اي شعب حر وأبي لايقبل بالمفاوضات تحت الضغوط.

وقال آية الله الخامنئي، في تصريح ادلى به لدى استقباله رئيس وزراء اليابان شينزو آبي صباح اليوم الخميس ردا على تصريحه بأنه يعتزم نقل رسالة من الرئيس الاميركي، أننا لانشك في حسن النية والجدية التي تتصف بها إلا أن مانقلته عن الرئيس الاميركي فإننا لانعتبر ترامب شخصا لائقا لتبادل الرسائل وليس لي أي رد ولن ارد عليه.

وأضاف آية الله الخامنئي: الامور التي سأتحدث عنها هي في سياق المحادثات مع رئيس الوزراء الياباني، لأننا نعتبر اليابان دولة صديقة، على الرغم من وجود بعض العتاب.

واشار الى تصريحات رئيس الوزراء الياباني فيما يخص تصريح ترامب القائم على ان ” اميركا لا تنوي تغيير النظام في ايران” مؤكدا بالقول : مشكلتنا مع الاميركيين لا تتعلق بمسألة تغيير النظام ، لانهم حتى لو كانوا ينوون القيام بهذا الامر ، فانهم يعجزون عنه ، كما ان رؤساء اميركا السابقين وعلى مدى اربعة عقود بذلوا جهودا حثيثة للنيل من الجمهورية الاسلامية الايرانية ولكنهم فشلوا .

وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى أن مايقوله ترامب بإنه لا ينوي تغيير النظام، هو كذبة، لأنه إذا كان بإمكانه فعل ذلك، لفعل لكنه لا يستطيع ذلك.

وأشار سماحته الى حديث رئيس الوزراء الياباني بشان طلب اميركا التفاوض حول الموضوع النووي، وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفاوضت لمدة خمس أو ست سنوات حول القضية النووية مع اميركا والأوروبيين في إطار 1+5، وتوصلت الى نتيجة ما ، لكن اميركا نكثت هذا الاتفاق وانسحبت منه، وتساءل: اي شخص عاقل سيكون مستعدا للتفاوض مع بلد ينكث جميع المواثيق؟

وفي جانب آخر من تصريحاته اشار القائد الى تصريحات رئيس الوزراء الياباني فيما يخص نية اميركا الحيلولة دون امتلاك ايران للسلاح النووي واضاف : نحن نعارض السلاح النووي وافتينا بحرمة انتاجه، ولكن اعلموا باننا لو كانت لدينا نية لحيازة السلاح النووي ، فان اميركا لا يمكنها ان تحول دون ذلك وعدم سماحها لا يشكل عائقا امام هذا الامر .

و أكد آية الله الخامنئي، أن تخزين الأسلحة النووية اجراء يتنافى مع العقل، وأشار إلى أن اميركا ليست مؤهلة بأي حال من الأحوال للحديث عن أي دولة تمتلك أو لا تمتلك سلاحا نوويا لأنها تمتلك بضعة آلاف من الرؤوس النووية.

وأشار إلى تصريح رئيس الوزراء الياباني بأن اميركا مستعدة لإجراء محادثات صادقة مع إيران، قال سماحته للسيد آبي: نحن لا نصدق هذا الكلام على الإطلاق، لأن المحادثات الصادقة لا تصدر من جانب شخص مثل ترامب.

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وأكد قائد الثورة الإسلامية، ان الصدق بين المسؤولين الأميركيين من الحالات النادرة للغاية.

وخاطب آية الله الخامنئي رئيس الوزراء الياباني: لقد تحدث الرئيس الاميركي قبل أيام مع جنابكم عن إيران، ولكن بعد عودتك الى اليابان، أعلن فورا فرض عقوبات على البتروكيمياويات الإيرانية، هل هذه رسالة تؤكد صدقه ؟ هل هذا يدل على أنه يعتزم التفاوض بصدق؟

واستطرد القول : نحن لن نكرر ابدا تجربة المفاوضات الاخيرة التي اجريناها مع اميركا خلال السنوات الاخيرة.

واشار قائد الثورة الاسلامية الى سير عملية التفاوض مع اميركا في اطار الاتفاق النووي وقال : اول شخص خرق الاتفاق النووي مباشرة بعد ابرامه كان اوباما نفسه الذي طلب التفاوض مع ايران وارسل الوسطاء لهذا الامر .

واوضح اية الله خامنئي : هذه تجربتنا وجناب السيد ابي يجب ان يعلم باننا لن نكرر هذه التجربة ابدا .

وفي إشارة إلى حديث رئيس الوزراء الياباني في أن ترامب قال “المفاوضات مع امريكا ستؤدي الى تقدم إيران”، أكد سماحته بان ايران ستحقق التقدم بأذن الله تعالى بدون التفاوض مع اميركا ورغم الحظر.

و رحب قائد الثورة الإسلامية باقتراح رئيس الوزراء الياباني بتوسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال أن اليابان بلد مهم في آسيا ، وإذا أرادت توسيع العلاقات مع إيران، فعليها أن تظهر عزمها الحاسم ، مثل بعض الدول الكبرى التي أظهرت هذه الإرادة.

وفي إشارته إلى الأعمال العدائية المستمرة لاميركا منذ 40 عاما ضد الشعب الإيراني، قال آية الله الخامنئي: نعتقد أن مشاكلنا لاتحل من خلال التفاوض مع اميركا، ولن تقبل أي دولة حرة المفاوضات تحت الضغط.

والمح قائد الثورة الاسلامية الى جانب من تصريح رئيس الوزراء الياباني والقائمة على ان الاميركيين ينوون فرض املاءاتهم على الدول الاخرى وقال: ان تصديقكم بهذا الكلام امر جيد ، ،اعلموا ايضا بان الاميركيين لا يقفون عند حد معين على صعيد فرض ارائهم واملاءاتهم على الاخرين.

وفي هذا اللقاء الذي حضره رئيس الجمهورية حسن روحاني ايضا اشار شينزو ابي الى المفاوضات التي اجراها في طهران معربا عن امله بان تثمر هذه المفاوضات عن تنمية التعاون بين البلدين .