تعرض ناقلتي نفط بخليج عمان لهجوم.. وإيران تنقذ 44 بحارا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان قرب سواحل إيران، إلى هجوم، أدى إلى اشتعال النيران في أحدهما، وإصابة طفيفة لأحد أفراد طاقم السفينة.

وقالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إن السفينة التي شب فيها الحريق تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل الانطلاق بالبحر وفق بيانات أولية، فيما ذكرت رويترز أن ناقلة النفط الثانية “كاريدجس” كانت في طريقها من الجبيل بالسعودية لسنغافورة محملة بشحنة ميثانول.

وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها بشدة من تقارير عن انفجارات وحرائق في سفن بمضيق هرمز. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها تجري تحقيقا بشأن مصير البحارة الروس ضمن أفراد طاقم الناقلة فرنت ألتير التي تعرضت للهجوم.

إصابات طفيفة

وذكر متحدث باسم شركة بي.إس.إم شيب مانجمت (سنغافورة) المشغلة للناقلة كوكوكا كاريدجس أن الناقلة تعرضت لأضرار جراء حادث أمني في خليج عمان اليوم الخميس.

وقال المتحدث إن طاقم السفينة، الذي يضم 21 بحارا، هجر السفينة بعد الحادث الذي ألحق أضرارا بجانبها الأيمن.

وأضاف أن سفينة قريبة اسمها (كوستال إيس) سارعت بانتشال الربان والطاقم من قارب نجاة.

وأصيب أحد أفراد طاقم كوكوكا كاريدجس بإصابات طفيفة في الحادث وتلقى الإسعافات الأولية على متن كوستال إيس.

وأضاف المتحدث “كوكوكا كاريدجس لا تزال في المنطقة ولا تواجه خطر الغرق. وشحنة الميثانول سلمية”.

وكانت السفينة تبعد 70 ميلا بحريا تقريبا عن الفجيرة ونحو 14 ميلا بحريا عن إيران.

وأعلن رئيس شركة كوكوكا سانجيو اليابانية للشحن أن إحدى سفنها المحملة بمواد كيماوية تعرضت لهجوم في الخليج.

وقال رئيس الشركة اليابانية المشغلة لإحدى ناقلات النفط المعطوبة، إن السفينة تعرضت للاستهداف مرتين خلال ثلاث ساعات.

ومن جانبها، أكدت شركة الشحن النرويجية فرنتلاين أن النار مشتعلة في ناقلتها النفطية فرنت ألتير بعد حادث في خليج عمان.

وأضاف المتحدث باسم الشركة لصحيفة “في.جي” النرويجية، أن سفينة قريبة نقلت جميع أفراد طاقم الناقلة، وعددهم 23، إلى مكان آمن.

إيران تنقذ 44 بحارا

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، عن مصادر، أن سفنا إيرانية أنقذت 44 بحارا أجنبيا بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم ببحر عمان، وقامت بنقلهم إلى ميناء جاسك الإيراني.

وكشف مسؤول كبير في شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط عن أن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم في وقت سابق اليوم الخميس.

وقال وو آي-فانج رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة لرويترز كانت الناقلة فرنت ألتير تحمل 75 ألف طن من النفتا عندما “أصابها طوربيد فيما يبدو” عند الظهر تقريبا بتوقيت تايوان (0400 بتوقيت جرينتش)، مؤكدا أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

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ووفقا لبيانات الشحن على ريفينيتيف أيكون شوهدت فرنت ألتير للمرة الأخيرة في خليج عمان قبالة ساحل إيران بعد تحميل حمولتها من الرويس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

استغاثة بالأسطول الأمريكي

وقال الأسطول الخامس الأمريكي التابع للبحرية، إن قوات البحرية الأمريكية تساعد ناقلتين في خليج عمان بعد تلقيها نداءي استغاثة اليوم الخميس.

وقال جوشوا فراي من الأسطول الخامس الذي تستضيفه البحرين “نحن على علم بأنباء الهجوم على ناقلتين في خليج عمان”.

وتلقت القوات البحرية الأمريكية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين في الساعة 6:12 صباحا بالتوقيت المحلي وآخر في السابعة صباحا”.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني، اليوم الخميس، إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.

وأضاف المركز، وفقا لرويترز: “تتحرى المملكة المتحدة وشركاؤها الأمر حاليا”.

وقالت أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة، لرويترز، إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

“طوربيد”

ونقلت صحيفة (تريد ويندز) المعنية بالشحن اليوم الخميس عن مصادر لم تحددها إن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

وكان مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني قد قال اليوم الخميس إنه على علم بحادث في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.

وفي وقت سابق، اليوم، نقلت وكالة وكالة يونيوز الإيرانية، عن مصادر عمانية محلية، أن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس.

وأفادت المصادر العمانية، سماع دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية في داخل مياه بحر عُمان، فيما أكدت أيضا مصادر محلية باكستانية سماعها لدوي الانفجارات، بحسب الوكالة الإيرانية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن موانئ باكستان وسلطنة عمان تلقت نداءات استغاثة من ناقلتي النفط في بحر عمان.

وقالت حاملتا النفط العملاقتان المذكورتان إنهما تعرضتا للاستهداف وطلبتا المساعدة من الدول المطلة على بحر عُمان.

ونشرت وكالة فارس الإيرانية صورا للناقلتين، فيما ذكر موقع “عصر إيران”، أن الهجوم تم على بعد 30 كم من ميناء جاسك الإيراني جنوب البلاد، مضيفا أن إحدى الناقلتين كانت تحمل مادة الميثانول شديدة الاشتعال وأن إطفاء الحريق سيكون عملية خطيرة.