عبد الله علي مسار: الحرية والتغيير ناصبت حميدتي العداء لأنه وقف في طريق تحقيق اجندتها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* كشف رئيس حزب الامة الوطني عضو تحالف نهضة السودان عبد الله علي مسار، عن وجود خمس جهات تناصب قائد قوات الدعم السريع الفريق اول محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي العداء، وقال ان الحرية والتغيير ناصبته العداء لأنه وقف في طريق تحقيق اجندتها بعد ان كنت تهتف باسمه، معتبراً ان الدولة العميقة والاسلاميين والنخب وقوات نظامية اخرى تسعى لازاحته عن طريقها لأنه يمثل مصدر تهديد لمصالحها، معتقداً ان حميدتي يستحق ان ينصبوا له تمثالاً لانه جنب الدولة السودانية الانهيار، كاشفاً عن ان تحالف الحرية والتغيير اعد قائمة بمائة وثلاثين الف شخص لتعيينهم في القوات المسلحة ضباطاً وجنوداً، قاطعاً بعدم ضلوع الدعم السريع في حادثة فض الاعتصام الدموية، وفي ما يلي سنتعرض اجابات مسار عن اسئلة (الإنتباهة):> عقب تعنت وتباعد وبعد اضاعة ستين يوماً يعود المجلس العسكري والحرية والتغيير الى طاولة التفاوض؟< تؤكد كل الدلائل والمعطيات ان ملف التفاوض بين الطرفين كان من المفترض ان يتم اغلاقه منذ فترة طويلة بالوصول الى اتفاق كامل، بيد ان التعنت من قبل اعلان قوى الحرية والتغيير كان له تأثير سالب في ابطاء سير الحوار، وفي تقديري ان التعنت الذي اتصف به منسوبو هذا التحالف يعود لكونهم ناشطين وليسوا سياسيين، والدليل على ذلك عدم ادراكهم ان وصول المفاوض الى نسبة 51% من مطالبه يعتبر نجاحاً كبيراً، ولكنهم ارادوا الحصول على كل شيء وهو امر خاطئ، لأنه بهذا النهج لن تترك لمفاوضك شيئاً، وبالتأكيد لن يرضى بذلك مهما كانت المبررات والاسباب.> الطرف الآخر هو من وافق على منح الحرية والتغيير أعلى النسب؟< وهذا يعد دليل براءة للمجلس العسكري الذي تعامل بمسؤولية في التفاوض وكان حريصاً على اكماله رغم تعمد الحرية والتغيير تجاهل كافة القوى السياسية التي سيكون لها مستقبل عند تنظيم الانتخابات عقب نهاية الفترة الانتقالية، وكان من المفترض وضع هذا الامر في الاعتبار.> ولكن القوى السياسية لم تشارك في صناعة الثورة؟< من قال لك ذلك.. هذا حديث يبدو غير منطقي ويتجاوز حقيقة ان النضال ضد نظام الانقاذ بدأ منذ الاستيلاء على الحكم عبر انقلاب على الديمقراطية في عام 1989م، حيث دفع كثيرون ثمن معارضتهم له اعتقالاً وتشريداً وقتلاً، فهل من المنطق ان تغض الحرية والتغيير الطرف عن كل هذه التضحيات، ولم يكتف هذا التحالف بتجاوز القوى السياسية بل اعتبرها خصماً يجب اقصاؤه، ليس ذلك فحسب، بل دخلوا في عداء حتى مع المجلس العسكري.> المجلس العسكري ايضاً اتخذ الحرية والتغيير خصماً؟< متى فعل ذلك؟ ففي البداية وكما اشرت فإنه تعامل بمسؤولية وجدية، ولكن حينما عرف النوايا الاقصائية للحرية والتغيير عمل على تغيير استراتيجيته لاعادة التوازن الى المشهد، وفي تقديري ان موقف التحالف بعدم الاعتراف بدور العسكري بأنه شريك في الثورة اسهم في توسيع شقة الخلاف بينهما، ولم يدرك ان اساليب المقاومة المدنية في دول العالم الثالث لا تجدي نفعاً في كل الحالات لأن منطق القوة دائماً هو الذي ينتصر، وبخلاف ذلك فإن تبني اجندة التخلص من النظام السابق تعتبر خطأً استراتيجياً للحرية والتغيير.> كيف يكون خطأً والثورة اندلعت من اجل ذلك؟< لا.. هنا الامر لا علاقة له باهداف الثورة، لانهم ارادوا تصفية وابعاد كل القوى السياسية بعيداً عن سياسة ابقاء الصالح وابعاد الطالح، كما انهم ارادوا السيطرة على الفترة الانتقالية حتى يتمكنوا من تشكيل السودان بالشكل الذي يريدونه من اجل الفوز في الانتخابات، وهذا بخلاف الاجندة الاخرى التي ربما تكون منها خارجية تهدف لتصفية الاسلاميين، وكل هذه الاخطاء جاءت من واقع اعتقاد الحرية والتغيير امتلاكه الكامل للملعب السياسي وهذا مستحيل في العمل العام، ويمكن ان تحتكر كل شيء في منزلك ولكن لا يمكن فعل هذا في العمل العام والشارع والوظيفة الحكومية لأن هذا ضرب من المستحيل، والاقصاء الذي انتهجه هذا التحالف لم يقتصر على القوى السياسية والمجلس العسكري بل حتى في داخله مارس الاقصاء على بعض مكوناته، وهذا جعل وفده التفاوضي لا يخرج عن الدائرة الجغرافية الممتدة بين اركويت بالخرطوم والثورة في ام درمان.> رغم كل ما ذكرته فإن الحرية والتغيير حازت على قبول الشارع والشباب؟< هذه حقيقة، هم بذلوا جهوداً جيدة مكنتهم من نيل ثقة الشارع والشباب، ولكن ضعف الخبرة السياسية اضاع عليهم الكثير من الفرص ولم يتمكنوا من تحقيق ما يصبون اليه لانهم دخلوا في عداء مع الجميع، وهذا دفع المجلس العسكري للانحياز لكل السودان ووضعهم بذلك في زاوية ضيقة.> اصدرت من خلال حديثك صك براءة المجلس العسكري في حديثك رغم وجود اتهامات له بالتسويف والمماطلة وعدم امتلاكه رؤية واضحة؟< المجلس العسكري وحينما نجحت الثورة كان واضحاً وهو يؤكد زهده في السلطة وموافقته على تسليمها للمدنيين، وحينما رأى ان الاوضاع لا تمضي بما يتسق مع المصالح العليا للبلاد كان عليه بوصفه صمام الامان ان يتخذ مواقف واضحة، وقد سعى للحفاظ على التوازن بين الجميع، ولم ينكر دور الحرية والتغيير في الثورة ولكنهم ناصبوه العداء، وهذا كما اشرت يعود الى ضعف خبرة الحرية والتغيير، واعتقد ان موقف المجلس العسكري سليم لانه اراد الوقوف على مسافة واحدة من كل المكونات السودانية، وقد تعامل بحكمة وهو يصر على مشاركة كل القوى السياسية في صنع القرار خلال الفترة الانتقالية.> ولكن المجلس العسكري ارتكب خطأ فادحاً بفضه الاعتصام بطريقة دموية وجدت استنكاراً داخلياً وخارجياً؟< تختلف التقديرات في ما يتعلق بفض الاعتصام، وفي تقديري اذا حدثت اخطاء في هذا الامر قد لا يكون المجلس العسكري هو الذي ارتكبها، وارجح دخول عوامل اخرى كان لها تأثير في ان يأتي الامر عنيفاً، ربما كتائب الظل او جهات تعمل ضد المجلس العسكري والحرية والتغيير، وربما قوات تم زرعها داخل القوة التي ذهبت الى الميدان وهذا امر غير مستبعد، واعتقد ان ما حدث ضالعة فيه اطراف لا تريد حدوث تقارب بين العسكري والحرية والتغيير.> كيف تتدخل اطراف اخرى لتقتل وتصيب المئات في ظل ادعاء المجلس العسكري بأنه صمام امان السودان؟< لا يستطيع المجلس العسكري مهما اوتي من قوة ان يحول دون وقوع الجريمة في اي مكان في السودان، والحذر والتحسب لا يمنع التفلتات الامنية، والخلل وارد لأن السلوك البشري لا يمكن السيطرة عليه.> رغم ما حدث الا ان الطرفين في طريقهما الى استئناف التفاوض استجابةً للوساطة الاثيوبية؟< باي حال لا يستطيع الطرفان تجاوز القوى السياسية الاخرى، كما ان المجلس العسكري لا يمكن ان يسلم (رقبتو) لاية جهة دون الحصول على ضمانات، لأن الغاء الدعم السريع امر من المستحيل ان تتم الموافقة عليه، بالاضافة الى انه من العسير اعادة القوات من اليمن، وهذا أيضاً طلب لا يمكن تحقيقه، علاوة على ان مسعى اعادة هيكلة الجيش لن يجد طريقه للتنفيذ. > ولكن الحرية والتغيير ويتفق معه كثيرون يعترف بوجود واقع يحتاج الى تصحيح في المؤسسة العسكرية من اجل الوصول الى دولة المؤسسات؟< لا..هم لا يهدفون الى ذلك، ولديهم قوائم بعدد يتجاوز الأربعة عشر الف اسم لادخالهم في المؤسسة العسكرية ليصبحوا ضباطاً، بالاضافة الى اكثر من مائة وثلاثين الف يخططون لاستيعابهم جنوداً، وتريد الغاء دور جهاز الامن، وكل هذه الاشياء لن يوافق عليها المجلس العسكري بما فيها الاغلبية المدنية ورئاسة المجلس السيادي، علاوة على ان الاكثرية في البرلمان لن يرضى المجلس العسكري ان تكون لصالح الحرية والتغيير لأن ذلك يلغي وجود القوى السياسية الاخرى.>

حديثك هذا يعني نسف الاتفاق السابق وان العسكري لن يوافق على اية مطالب في التفاوض؟

< المجلس العسكري من المتوقع ان يوافق على ان يكون مجلس الوزراء كما تم الاقتراح من الكفاءات بالتشاور مع الحرية والتغيير، وبالتأكيد سيتم فحص كل الذين يتم ترشيحهم للاستيثاق من عدم انتمائهم لحزب، لأن هذا من مطلوبات الفترة الانتقالية التي تهدف للتأسيس لمرحلة ديمقراطية، وحتى يتحقق هذا الامر لا يمكن ان يكون الحكم في يد جهة واحدة تفرض سيطرتها، واعتقد ان التركيز في الفترة الانتقالية يجب ان يذهب ناحية وضع قوانين الانتخابات واختيار مفوضية نزيهة للاشراف على العملية الديمقراطية، وبصفة عامة فإن المرحلة القادمة لا بد ان تكون المؤسسة العسكرية موجودة فيها لضمان الانتقال السلس.>

كل دول العالم التي تطورت اعتمدت على مبدأ مدنية الدولة وليس العسكرة؟

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< مدنية الدولة عقب الانتخابات وليس في الفترات الانتقالية، والمرحلة الانتقالية تحتم وجود ضامن له قوة، وهنا فإن المؤسسة العسكرية تؤدي هذا الدور الى ان يتم تسليم الحكم للمدنيين عبر عملية ديمقراطية حرة وشفافة، وبعد ذلك سيعود العسكر الى ثكناتهم، لذلك لا يمكن ان يكون الضامن هو الحرية والتغيير لأن هذا التحالف غير محايد.

> ولكن المجلس العسكري بحسب البعض ارتمى في احضان السعودية والامارات، اليس ذلك من شأنه تجريده من صفة الحياد؟

< لا.. العالم بات قرية صغيرة ولم تعد توجد دولة تمتلك قرارها بالكامل، ومنطق المصالح المتبادلة بات هو المسيطر، فتبدد بذلك مبدأ استقلال القرار الوطني، ومن الممكن للسودان ان تكون له اليوم مصالح مع قطر وغداً مع السعودية وبعد الغد مع امريكا، وهكذا هي المصالح، ومن تجد لديه مصالحك بالتأكيد يريد منك ان تنفذ مصالحه، ومعلوم ان النظام السابق سقط بسبب الازمة الاقتصادية، والمجلس العسكري بل حتى الحرية والتغيير ليس لديهما امكانات لحل المشكلة الاقتصادية الراهنة، لذا كان طبيعي ان يحصل المجلس العسكري على الدعم من اصدقائه، ومعلوم انه لا يوجد صديق يعطي مجاناً.> وما هي مصلحة السعودية والامارات التي تريد تحقيقها نظير وقوفها مع المجلس العسكري؟< بالتأكيد لديهم مصالح لانهم لا يمكن ان يضخوا اموالاً مقدرة في الخزانة السودانية دون الحصول على مقابل، وهنا لا يهمني ماذا يريدون لانني لست جزءاً منهم، ولكن ما يهمني ان كل الدول لديها مصالح، بل حتى الحرية والتغيير لديها مصالح في تغيير النظام السابق وهي ان تحكم، وذات الأمر ينطبق على القوات المسلحة التي انحازت للشعب من اجل حفظ البلاد، واعتقد ان الحديث عن الوطنية لم يعد له وجود لأن العالم بات مرتبطاً بمصالح.> البعض يرى انك من المقربين من قائد الدعم السريع حميدتي، الا تعتقد انه بعد ان ارتفعت اسهمه بانحيازه للثورة، قد انخفضت شعبيته بعد ذلك؟< حميدتي رجل وطني ومعروف عنه اتقاء الله والخوف منه، واعتقد انه لولا حميدتي لانهارت الدولة السودانية، وفي تقديري ان الحرية والتغيير تدرجت في مصالحها بابعادها لكل قائد عسكري يقف في طريق تحقيق مطالبها، لذا فقد نصابته العداء بعد ان كانت تهتف باسمه، وكذلك فإن الدولة العميقة تعمل ضد حميدتي لانه تعتبره نشازاً، اما كتائب الظل وقادة النظام السابق والحركة الاسلامية فإنهم ينصابون حميدتي العداء لأنهم يعتبرونه صاحب قوة ضاربة تقف في طريق تخطيطهم ان ارادوا الانقلاب على المجلس العسكري، وكذلك القوات النظامية الاخرى ان كانت لديها فكرة للتغيير فإنها ترى ان حميدتي يقف عائقاً في طريقها، وكذلك النخب التي ظلت تحكم السودان منذ الاستقلال تريد ان يذهب حميدتي لأنه ظاهرة جديدة، وكل هذه الجهات عملت بطريقة مباشرة او غير ذلك لمحاربة حميدتي واخراجه من المعادلة السياسية مستقبلاً.> ربما يفعلون ذلك خوفاً من اختطاف الدولة السودانية من قبل فرد؟< لا.. هم تحركهم مصالحهم ضد حميدتي وليس من اجل الوطن، ولكن حميدتي رجل ذكي يتعامل مع كل هذه الالغام بحنكة ودراية لابطال مفعولها، واعتقد انه اذا اخرج قواته من الخرطوم سينهار الوضع الامني بداعي اضعاف الثورة للشرطة والأمن، وعموماً في تقديري ان حميدتي يستحق ان يصنع له الشعب السوداني تمثالاً لأنه رفض الانحياز للرئيس السابق الذي انشأ قوات الدعم السريع، واختار حماية الشعب السوداني وكان ولاؤها للوطن وليس لنظام سياسي، وحتى ان كانت للرجل رغبة في ان يحكم السودان مستقبلاً بعد الفترة الانتقالية فهذا حق يكفله له القانون.> الا ترى في حديثك عن استهداف حميدتي نوعاً من المبالغة؟< لا.. لأن الحملة ضد الدعم السريع وقائدها منظمة ومعلومة، ولكن نقول لمن يقفون خلفها ان كان من اليسار المتشدد فإنه خير لهم حميدتي من آخرين يسومونهم سوء العذاب متى ما لاحت لهم الفرص، وان كانت من اليمين المتطرف او من شاكلهم من الاسلاميين نقول لهم خير لكم حميدتي لأنه حفظ دماءكم واعراضكم واموالكم من ثورة لا تبقي ولا تذر من حقد عليكم متراكم لسنين عدداً، ومثال لذلك حادثة قرطبة، وان كانت الحملة من النخب والدولة العميقة فإنني اقول لهم ان حميدتي خير لكم من قبضة الهامش الذي يظن انه ظلم منذ عقود طويلة، ويعتقد ان خير البلاد لكم ولهم شرها وحان وقت القصاص، وان كانت منظمة من دوائر مخابرات خارجية او دول لها اذناب في السودان فإنني اقول لهم خير لكم حميدتي من آخرين يرون فيكم الشر، وان كانت من بعض اهل الهامش فاقول لهم خير لكم حميدتي الذي يحفظ لكم حقكم في الوطن والمواطنة ولا يمايز بينكم.> هل هذا تخويف؟< لا بالتأكيد .. ولكن اقول لكل هؤلاء ان الخير كل الخير ان نسعى في السودان مع بضعنا البعض بالحسنى، والا نبخس ونحتقر بعضنا افراداً او مؤسسات او قوات، لأن في هذا شتاتاً وغبناً وانتقاماً يؤدي الى هلاك وزوال السودان ارضاً ووطناً وشعباً، وخير لنا ان نتراضى على احترام بعضنا، وان نوفر حق المواطنة للجميع في وطن مثخن بالجراحات وهش التكوين وقابل للزوال في اي وقت.> ربما الهدف مما تعتقده حملة تقويم مسار الدعم السريع ومعالجة سلبياته؟< الامر ليس كذلك.. واعتقد ان هذه الحملة سوف تستمر مستعرة لمدة طويلة، واتوقع محاولات كثيرة لانقلابات عديدة، وكذلك اساليب تقوم بها دوائر معادية لها منها مجموعات تعمل لتصنيفها والعمل لاثارة الفتن والوقوع بينها وبين بعضها ومع القوات المسلحة والفصائل الامنية الاخرى، وحسب المعلومات توجد مجموعات تصنف الدعم السريع على اساس (القبيلة الفلانية والبطن العلانية ) ليسهل الدس وسطها، بل بعضهم يسعى لالغاء القانون الذي انشئت به القوات تمهيداً لحلها، وآخرون يعملون على تجريمها وقيادتها لمحاكم داخلية وخارجية، وغيرهم يتربصون بها الدوائر ويتخابرون مع دوائر خارجية وعالمية ضدها، ولكن مع كل هذا تجد قوات الدعم السريع تأييداً وعضداً وسنداً من المواطن السوداني الذي يرى فيها ضماناً لامنه واستقراره، واعتقد ان قادتها مدركون لكل ما ذكرت من مخاطر وعقبات تحيط بهم، ويملكون القدرة على الخروج من كل ذلك بقوات وطنية سودانية قوية هدفها حفظ امن الوطن.> ولكن هذه القوات تبدو مثل البدعة؟ < هي قوات ليست بدعة ولا نشازاً، ومثلها في الدول كثير كالحرس الملكي في السعودية والحرس الثوري في ايران والقوات الخاصة في الولايات المتحدة، وهناك قوات عديدة في دول اخرى قامت بقانون خاص او ذات مهام خاصة، واخيراً اقول ان حميدتي يتمتع بشعبية وسط السودانيين، ولديه حاضنة في كل المجتمع، وقادر على تجييش الملايين متى ما اراد، ويمكن ان يكون لديه احتياطي للدعم السريع ضخم وكبير ينتمي الى بيئة كلها مقاتلة وتعتبر الانتماء للجندية فخراً وشرفاً وتموت في الخيط والقطمير، وافضل لها الموت في الذود عن حمى الوطن.> أخيراً.. يوجد من يتهم حميدتي وقوات الدعم السريع بتنفيذ مجزرة القيادة العامة، بكل صدق وبشفافيتك المعهودة من الذي اراق دماء شهداء الثورة امام القيادة العامة؟< قناعتي الشخصية ان الدعم السريع لم يقتل الشباب لانه ليست لديه مصلحة في مقتلهم، والذي لديه مصلحة في ذلك هو الذي يقف وراء القتل لأن مصلحته الا يستمر النظام الحالي، واذا افترضنا ان قوات الدعم السريع هي التي ارتكبت القتل هل يعقل ان يغيب عن عقل قائدها ان حدوث ذلك يعرضه للمساءلة؟ فما هي مصلحته في قتل الشباب؟ وقواته على مستوى عال من التدريب ولا يمكن ان تقع في مثل هذا الخطأ، واعتقد ان جهة ما لديها مصلحة في ما حدث هي التي تقف وراء القتل، وتظل ايضاً فرضية وجود مدسوسين في قوات الدعم السريع واردة، ولكن تظل الحقيقة ان الدعم السريع لم يصدر أوامر لقتل المتظاهرين، وهنا حتى الحرية والتغيير وبحسابات المنطق لا يمكن أن تكون ضالعة في جريمة ميدان الاعتصام، وتوجد جهة مجهولة هي التي تتحمل المسؤولية ويجب كشفها.

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