الكشف عن جدول مباريات الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2020

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم”الخميس” عن جدول مباريات الدوري الممتاز للموسم المقبل الذي تنطلق منافساته يوم 9 أغسطس المقبل.
وتشهد الجولة الأولى من الدوري يوم الاحد الحادي عشر من أغسطس المقبل صدامًا قويًا على ملعب أولدترافورد بين مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي.
ويبدأ مانشستر سيتي بطل الدوري في الموسم الماضي رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة ويست هام يوم السبت العاشر من أغسطس، في حين يواجه ليفربول حامل لقب دوري ابطال أوروبا مشواره في الدوري يوم الجمعة التاسع من أغسطس بلقاء نورويتش العائد حديثًا إلى دوري الأضواء.
ويخوض سيتي وليفربول مواجهتهما الأولى على ملعب أنفيلد في التاسع من نوفمبر، بينما يستضيف ملعب الاتحاد في مانشستر المباراة الثانية في الرابع من أبريل.
يشار إلى أنّ ثلاثة أندية بقيادة كلاً من أستون فيلا وشيفيلد يونايتد ونوريتش سيتي صعدت إلى الدوري الممتاز.
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