زيادة غير متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار ثلاثة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 222 ألفا للأسبوع المنتهي في الثامن من يونيو/حزيران.
وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر ألف طلب فوق التقديرات السابقة.
وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع للطلبات الجديدة لإعانة البطالة، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 2500 طلب إلى 217 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضي.
وأضاف الاقتصاد 75 ألف وظيفة فقط في مايو، وذكرت الحكومة في الأسبوع الماضي أن الأجور السنوية زادت بأبطأ وتيرة في ثمانية شهور.
وأظهر تقرير اليوم أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول ارتفع بمقدار ألفي شخص إلى 1.70 مليون في الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو، وهذا هو أعلى مستوى منذ مارس/آذار.
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