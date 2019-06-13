وقال تشاووش أوغلو، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، في أنقرة: "حتى الآن لا يمكننا القول إن وقف إطلاق النار تحقق بشكل كامل"، مضيفا أن تركيا تقوم بكامل واجباتها لتطبيق اتفاق سوتشي حول إدلب.
وشن وزير الخارجية التركي هجوما على الحكومة السورية متهما إياها بالتعويل على الحل العسكري ورفض الحل السياسي وتكثيف غاراتها على إدلب في الآونة الأخيرة.
وذكر جاويش أوغلو أن الأعمال القتالية في المحافظة تستهدف على وجه الخصوص مدارس ومستشفيات ومدنيين، مضيفا أن أنقرة تبذل مع موسكو جهودا لوقف الاشتباكات.
وحمل جاووش أوغلو قوات الحكومة السورية المسؤولية عن استهداف نقاط المراقبة للجيش التركي في إدلب، مبديا قناعة أنقرة بأن هذه الهجمات متعمدة.
وتوعد الوزير التركي حكومة دمشق بأن أنقرة "ستقوم بما يلزم إذا استمرت الهجمات"، داعيا روسيا وإيران باعتبارهما قوتين ضامنتين لعملية أستانا إلى "ممارسة الضغط على السلطات السورية لوقف هذه الاعتداءات".
وفي شأن متصل، ندد تشاووش أوغلو بالدعم الذي تقدمه باريس لـ"قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية، معتبرا أن هذا الأمر "لا يليق بدولة مثل فرنسا"، ولفت إلى أن هذه هي نقطة الخلاف الوحيدة في مواقف أنقرة وباريس تجاه الملف السوري.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية إصابة ثلاثة من جنودها بجروح خفيفة "جراء استهداف الجيش السوري لنقطة مراقبة تركية في إدلب"، وذلك في أعقاب إعلان مركز المصالحة الروسي في سوريا عن التوصل بوساطة موسكو وأنقرة إلى اتفاق للوقف التام لإطلاق النار في إدلب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية تركيا: وقف إطلاق النار في إدلب لم يتحقق بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.