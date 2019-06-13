الاتحاد الأفريقي يدعو إلى "تحقيق شفاف" بأحداث اعتصام السودان

قال مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، الموريتاني محمد الحسن لبات، الخميس، إن الاتحاد يطالب بـ"تحقيق دقيق وشفاف" بشأن أحداث فض اعتصام المحتجين أمام قيادة الجيش بالخرطوم، في الثالث من يوليو الماضي.

وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي في مؤتمر صحفي بالخرطوم: "نريد تحقيقا دقيقا وشفافا بشأن أحداث الاعتصام، كما ندعو لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين".

وكشف لبات عن تشكيل فريق دولي موحد من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا "يعمل يوميا بطريقة متوحدة، لمتابعة الأوضاع في السودان".

وأضاف: "لمسنا اعتدالا كبيرا خلال نقاشاتنا مع الأطراف السودانية كافة".