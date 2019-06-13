وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي في مؤتمر صحفي بالخرطوم: "نريد تحقيقا دقيقا وشفافا بشأن أحداث الاعتصام، كما ندعو لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين".
وكشف لبات عن تشكيل فريق دولي موحد من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا "يعمل يوميا بطريقة متوحدة، لمتابعة الأوضاع في السودان".
وأضاف: "لمسنا اعتدالا كبيرا خلال نقاشاتنا مع الأطراف السودانية كافة".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأفريقي يدعو إلى "تحقيق شفاف" بأحداث اعتصام السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.