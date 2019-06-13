الاتحاد الأفريقي: نريد تحقيقا دقيقا وشفافا بشأن أحداث الاعتصام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، الموريتاني محمد الحسن لبات، الخميس، إن الاتحاد يطالب بـ”تحقيق دقيق وشفاف” بشأن أحداث فض اعتصام المحتجين أمام قيادة الجيش بالخرطوم، في الثالث من يوليو الماضي.

وأدت الأحداث التي رافقت محاولة فض اعتصام القيادة إلى مقتل أكثر من مئة شخص، وفق لجنة الأطباء المركزية، لكن المسؤولين الرسميين يقولون أن الحصيلة أقل بكثير.

وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي في مؤتمر صحفي بالخرطوم: “نريد تحقيقا دقيقا وشفافا بشأن أحداث الاعتصام، كما ندعو لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين”.

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وكشف لبات عن تشكيل فريق دولي موحد من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا “يعمل يوميا بطريقة متوحدة، لمتابعة الأوضاع في السودان”.

وأضاف: “لمسنا اعتدالا كبيرا خلال نقاشاتنا مع الأطراف السودانية كافة,