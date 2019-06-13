عصابات النيقرز…من يحركهم ؟؟..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يعتبر ظهور العصابات المتفلتة والاجرامية في الخرطوم خلال الفترة الماضية، امراً متوقعاً ونتاجاً طبيعياً لعمليات التحول والانفلات الامني التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية. ولعل الكثير من الخبراء الامنيين اطلقوا تحذيرات متواصلة بضرورة الانتباه لظاهرة العصابات المتفلتة، وذلك بعد ظهور عدة مجموعات منها استغلت الاوضاع القائمة وشرعت في ممارسة افعال منافية للقانون، تمثلت في عمليات سلب ونهب. ولعل التحذيرات التي اطلقت حوت رسائل تؤكد أن هنالك جهات ضالعة في رعاية تلك العصابات التي اطلق عليها البعض اسم الخلايا النائمة..جرائم المتفلتين..شهدت اجزاء مختلفة من العاصمة جرائم متعددة ارتكبتها تلك العصابات خلال الاسبوعين الماضيين، حيث قامت تلك العصابات بمهاجمة قسم التكامل بالحاج يوسف وإتلافه وحرق نحو (8) مركبات كانت متوقفة بجوار القسم وقامت تلك العصابات بإصابة عناصر الشرطة وكسر اقفال الحراسات وتحرير اكثر من (12) متهماً كانوا بحراسة القسم .حادثة اخرى تمثلت في مهاجمة مجموعات من تلك العصابات المتفلتة لقسم الامام مالك بامبدة وقامت تلك العصابات بمحاولة اتلاف القسم وحرقه لولا أن تصدى لها ضابط برتبة ملازم اغتيل لاحقاً بمنزله على خلفية الحادثة، وكان الضابط قد اطلق النار على المهاجمين مدافعاً عن قسم الشرطة ما ادى وقتها لاصابة اثنين من المتفلتين بالنار .في محلية كرري بالثورات وقعت حوادث تفلت مختلفة وجرائم متعددة ادت لاصابة عدد من المواطنين ومقتل آخرين إثر تعرضهم لاصابات تلك العصابات التي تخصصت في عمليات نهب وسلب ممتلكات المواطنين، خاصة الهواتف النقالة. وقبيل ساعات تمكنت شرطة قسم الثورة جنوب من توقيف عصابة نيقروز مسلحة بالاسلحة النارية والاسلحة البيضاء قوامها (17) متفلتاً تقوم بممارسة عمليات النهب والسلب وترويع المواطنين بمنطقة الثورة وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين حيث اتضح أن من بينهم (3) متهمين ارتكبوا جريمة قتل راح ضحيتها شقيقين اثناء محاولة نهبهما هاتف موبايل .حوادث مماثلة ..منذ منتصف ابريل الماضي وحتى الآن، قيدت مضابط الشرطة بلاغات متعددة لمتفلتين بالخرطوم. وفي ابريل قيدت عدة حوادث أبرزها اصابة (5) من عناصر قوات الاحتياطي المركزي اصابات متفاوتة، وصف إصابات بعضهم بالخطيرة، وذلك عقب تفخيخ سيارة دورية كانوا على متنها، تم تفخيخها من قبل متفلتين مجهولين وقذف شخص مجهول قنبلة قرنيت صوب القوة أدت لإصابة خمسة من الشرطيين، وتم نقلهم لمستشفى الساحة لتلقي العلاج، بالإضافة الى اصابة شرطيين آخرين اصابات متفاوتة.وفي كوبري شمبات، تعرضت دورية نجدة لكمين اثناء عملها، مما أدى لتدمير الدورية واصابة ضابط شرطة وشرطي آخر كان معه على متن الدورية اصابات متفاوتة، ونقلا لتلقي العلاج، وأصيب احدهما بكسور نتيجة اصابة الطلق الناري للعظام.كما نفذ عشرات المتفلتين بحي مايو جنوب الخرطوم هجوماً استهدف اسواق حي مايو والازهري، وتم نهب محلات تجارية، وتحركت ذات المجموعة صوب قسم الشرطة بالازهري بغرض حرقه وتدميره وقتها تحركت قوة تأمين القسم لحسم الفوضى وحماية منشأة الشرطة، وتصدت للمعتدين واطلقت النار صوب المهاجمين مما ادى لمقتل احدهم واصابة (13) متفلتاً آخرين اسعفوا للمستشفى، وقيدت بلاغات في مواجهتهم، وكان المهاجمون ينوون حرق قسم الشرطة. وفي السياق وقعت حوادث نهب متفرقة بشارع الهواء وتم تحطيم وتهشيم زجاج مجموعة من السيارات تصل لاكثر من (50) سيارة تعرضت للاعتداء من قبل المتفلتين .أرقام واحصائيات ..وحسب المصادر فإن نحو (13) مواطناً لقوا حتفهم متأثرين بإصاباتهم جراء تعرضهم للاعتداء من قبل عصابات متفلتة فيما سجلت حالات اصابات متعددة بكسور وبتر بالايدي نتيجة اصابات بسواطير وسكاكين متفلتين اثناء محاولات نهب هواتف نقالة وتمكنت اقسام الشرطة المختلفة من القبض على نحو (60) متفلتاً دونت في مواجهتهم بلاغات فيما تمكنت القوات النظامية الاخرى ممثلة في قوات الجيش والدعم السريع من ضبط ما يفوق (100) متفلتاً دونت في مواجهتهم بلاغات مختلفة وقدمت اعداداً منهم للمحاكمة امام محكمة جنايات الخرطوم شرق التي اصدرت احكاماً بالسجن ما بين 3-6 اشهر في مواجهة عدد منهم واطلاق سراح آخرين لعدم كفاية الادلة.حسب المعلومات الواردة، فإن هنالك عدداً من عناصر تلك العصابات هم من الاجانب. ونقلت معلومات أن محكمة الخرطوم شرق التي ترأسها القاضي اليسع هاشم خلف الله قبل اقل من يومين اصدرت احكاماً بالسجن والابعاد لعدد من اولئك المتفلتين بعد أن اتضح انهم اجانب .تحالف مع الشيطان ..برزت في السطح خلال الفترة الماضية من تاريخ البلاد وقبيل تظاهرات ديسمبر من العام الماضي بعض حوادث الاعتداءات والنهب ببعض المناطق الطرفية والتي تورطت فيها مجموعات من الشباب المتفلتين واشارت التقارير الواردة وقتها الى أن بعض تلك المجموعات تم رصدها وهي تعقد اجتماعات سرية تخطط خلالها وتضع فيها خططاً لمهاجمة مناطق مهمة وتطوير انشطتها الاجرامية وحتى تطوير اسلحتها وآلياتها. ولعل تلك المجموعات بتلك الاجتماعات تؤكد أن هنالك جهات داعمة لها وتوفر لها التمويل اللازم وتبنتها بغرض استغلالها في الوقت المناسب ولتحقيق اهداف استراتيجية محددة، وقتها لم تولِ السلطات الامنية ذلك الملف الاهتمام المطلوب ولم تتنبه الى أن هنالك مخططاً يستهدف أمن البلاد تورطت فيه جهات تنال دعماً عالمياً ومحلياً، وذلك ما دفع العصابات المتفلتة للظهور في السطح بعيد تنفيذ اعتصام القيادة وشرعت في مهاجمة المواطنين ونهبهم ونهب مركباتهم بمناطق شارع الهواء بالخرطوم وبعض الشوارع الحيوية والطرفية بالعاصمة القومية ولم تكتفِ تلك العصابات بذلك، بل نقلت نشاطها وفق ماهو مخططاً له الى وسط الخرطوم والى شارع النيل تحديداً عند منطقة كولمبيا .أصول الظاهرة ..إن ظاهرة العصابات المتفلتة بدأت في العاصمة المصرية القاهرة حيث كان تنفذها مجموعات من ابناء جنوب السودان المقيمين هناك، تلك المجموعات اطلقت على نفسها اسم مجموعات (نيقروز) ما يعني الزنوج المضطهدين او اسم جماعات (لوست بويز) وغيرها من المسميات للعصابات المختلفة وكان اولئك الشباب قد نشطوا في تشكيل العصابات الإجرامية التي تقوم بتنفيذ اعتداءات على المواطنين بالقاهرة دون أهداف مبررة، فكانوا يحتسون الخمور ويمارسون الدعارة وينطلقون كـ(بلطجية) في القاهرة، وفي مطلع العام 2008م قررت السلطات الامنية المصرية ابعادهم الى السودان، وفور وصولهم الخرطوم بدأت الظاهرة تطفو على السطح حيث شرعوا في تنفيذ عدة غارات بلا أهداف واضحة ضد المواطنين في الاماكن العامة مثل الحدائق العامة وغيرها، فكانوا يرتدون زياً موحداً ويتحركون بعربة واحدة، يقومون باستئجارها بغرض تنفيذ غارات في الحدائق العامة والاعتداء على المواطنين ضرباً بالسواطير دون نهب أو سرقة ويولّون الأدبار. وقد نشطت الشرطة وقامت بتقديمهم للعدالة، وأوقفت جميع شبكاتهم، وعقب انفصال الجنوب في 2010م تم إبعاد مجموعات منهم لتنتهي الظاهرة بذلك، ولكن بين الفينة والأخرى كانت تظهر حوادث اعتداء، فكان الجميع يطلقون لفظة (نيقرز) على تلك المجموعات المتفلتة، والتي هي في الأساس هدفها النهب والسلب، على الرغم من العصابات التي تنتشر الآن هم من العصابات المتفلتة ولاعلاقة لهم بعصابات النيقروز الاصلية صاحبة الاسم. فالعصابات التي تنتشر الآن تنشط بغرض النهب والسلب وترويع المواطنين ونهب ممتلكاتهم وتستعمل نفس ادوات تلك العصابات ممثلة في السواطير والسكاكين والفؤوس، بل تطورت تلك المجموعات وصار عدداً منها يحمل الاسلحة النارية لمزيد من الترويع وبث الرعب والاذى .رفض بإلحاح ..هنالك خبراء رفضوا بشدة إطلاق لفظ (نيقرز) على العصابات المتفلتة، التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة، بحجة أن النيقرز مجموعات منظمة ومتقاربة فكرياً، جاءت من جمهورية مصر، بعد أن طالبت تلك المجموعات بحق اللجوء السياسي، وحينما لم يتم منحهم حق اللجوء أبعدوا إلى البلاد، فكانوا يرتدون زياً موحداً ويستخدمون فقط السواطير ولا يستخدمون الأسلحة النارية، والتي يجري استخدامها الآن، ويهاجمون أماكن التجمعات الأسرية، واضاف خبراء أن عصابات النيقرز عبارة عن تنظيمات دولية وإقليمية؛ أما الذين ينتشرون الآن، فهم ليسوا بـ(نيقرز)، بل هم عصابات نهب وسلب، ومجرمين عاديين كما أنهم ليست لديهم وسائل نقل موحدة ولا تجمعهم أفكار ولا يتزيون بزي موحد، هدفهم النهب فقط ، وحسب المعلومات الواردة فإن الانتشار الشرطي المكثف لقوات شرطة ولاية الخرطوم الآن بطرقات العاصمة كان له دور بارز في انحسار تلك الظاهرة. وأكد مراقبون على ضرورة استمرار الانتشار الشرطي بالخرطوم للقضاء على تلك الظاهرة .عصابات منظمة..إن ما يؤكد أن تلك العصابات منظمة وكان لها دور كبير في إثارة الشغب بالعاصمة، هو تحالف تلك العصابات المتفلتة مع عصابات المخدرات والتي يبدو أنها توفر لها الدعم اللازم بجانب جرعة المخدرات مقابل التأمين الذي توفره لها تلك العصابات المتفلتة والتي انتشرت بشارع النيل وهي تقوم بإثارة الشغب وجذب انتباه المارة لتشتيت تركيزهم مع مروجي المخدرات الذين يقومون بالاتجار بالحشيش والحبوب المخدرة وحتى الانواع المستحدثة من المخدرات على الشريط النيلي الذي اطلق عليه في تلك النقطة اسم (كولمبيا) تأسياً بأشهر دولة تنشط فيها مافيا المخدرات، وبعد أن تزايدت أنشطة تلك العصابات وانقطع إمداد الجهات الراعية لها، اتجهت تلك العصابات لارتكاب جرائم نهب وسلب وتهشيم لزجاج المركبات ونهب الهواتف النقالة واموال المارة بشارع النيل اسفل كوبري النيل الازرق في محاولة للحصول على مصادر تمويل تضمن بقائهم في تلك المنطقة . مناطق المتفلتين..إن العصابات المتفلتة تتمركز في اطراف العاصمة القومية إلا أنها تنتقل لتنفيذ جرائمها في مناطق مختلفة بالعاصمة ولكل مجموعة منها دائرة اختصاص تمارس فيها جرائمها بغرض توفير مصادر للتمويل. ولعل ابرز الاحياء الطرفية التي تقيم فيها تلك العصابات احياء مايو وحي النصر واليرموك والانقاذ، بجانب احياء طرفية بجبل اولياء واحياء البركة بالحاج يوسف والتعويضات وامبدات خلف سوق ليبيا والحلة الجديدة وغرب الحارات وتلاحظ أن تلك العصابات تنتشر بالاماكن التي توجد فيها معسكرات للاجئين وتستغل من تلك المعسكرات مراكز اقامة ومأوى لعلمهم التام بعدم قدرة السلطات الامنية على مداهمة تلك المعسكرات باعتبارها مراكز للجوء وليس من حق الدولة المستضيفة أن تقوم باقتحامها حسب القوانين والاعراف الدولية، أضف الى ذلك أن تلك العصابات تتعاطى الخمور التي يتم تصنيعها بتلك المعسكرات وتمارس عمليات نقل وتهريب الخمور من تلك المعسكرات والى الاحياء السكنية، لذلك يوفر سكان تلك المعسكرات التأمين اللازم لافراد تلك العصابات التي تحتمي بهم .إهمال وتهميش..يرى الخبير الاستراتيجي والقانوني مجاهد عثمان، أن المتفلتين الذين يجوبون العاصمة الآن هم عبارة عن مجموعة أشخاص يجمع بينهم غضب وحمق على المجتمع الذي يعيشون فيه بسبب حالة الفقر أو الإهمال أو التهميش الذي يعانون منه، اضف الى ذلك انفتاح الشمال السوداني وتحديداً ولاية الخرطوم وبشكل أتاح الفرص الكبيرة للنازحين أو بالأحرى الوافدين للتمركز في أطراف ولاية الخرطوم خصوصاً في مناطق جنوب الخرطوم والحاج يوسف ودار السلام وسوبا ومايو والسامراب والأزهري وغيرها من المناطق التي شهدت نشاطاً مكثفاً وجرائم متكررة، إلا أن جرائم النهب الاخيرة تشاركت في ارتكابها مجموعات مختلفة بينها مجموعات دخلت المجال حديثاً واخرى موجودة منذ فترات زمنية متباعدة ولا يميز هذه المجموعات زياً موحداً كما أن همها الاساسي النهب والاستيلاء على اموال المواطنين بغرض التكسب غير المشروع ومعظمهم صبية تتراوح اعمارهم بين (17- 22) عاماً ومعظمهم لديهم اسر مقيمة بالخرطوم، واضاف مجاهد أن العقوبات التي نص عليها القانون ليست كافية للردع حيث لم يفرد القانون نصوصاً صريحة وواضحة تخص جريمة التفلت والمتفلتين والعقوبات التي يجب أن تصدرها المحاكم في مواجهة المتفلتين مما يجعل الشرطة تقدمهم للمحكمة بموجب المادة (77) من القانون الجنائي الازعاج العام والتي تصل اقصى عقوبة لها السجن لمدة شهرين ليعودوا بعدها لمزاولة عملهم مجدداً من ترويع للمواطنين ونهب وسلب .معلومات صادمة ..أكدت مصادر بأن مجموعات من عصابات النيقرز الجنوبية عادت الى الخرطوم مجدداً وانتقل جزء منها الى العاصمة المصرية القاهرة واشارت المعلومات أن تلك المجموعات عادت عقب ارتكابها جرائم نهب مسلح وقتل وسفك للدماء في العاصمة الجنوبية جوبا وثبت لدى السلطات الجنوبية تورط تلك المجموعات في نهب منظمة معروفة بجوبا وحينما شرعت الشرطة الجنوبية في القبض عليهم لاذوا بالفرار ليعودوا الى السودان مجدداً وذلك في العام 2013م وقتها لم يتمكنوا من ارتكاب جرائم معروفة بسبب الانتشار الشرطي المكثف وهجرة عدد منهم الى القاهرة وعودتهم لمزاولة انشطتهم هنالك مجدداً إلا أن السلطات المصرية ألقت القبض على عدد منهم وقدمتهم للمحاكمة وابعدت عدداً منهم عادوا للبلاد ويعتقد بمشاركتهم في ارتكاب جرائم النهب الاخيرة .في العام 2013، نفّذت سلطات سجن «كوبر» ببحري احكاماً بالإعدام شنقًا في مواجهة خمسة متهمين من عناصر العصابات المتفلتة كانت المحكمة قد اصدرت عقوبة الاعدام في مواجهتهم بعد أن ثبت للمحكمة ارتكابهم لجريمة نهب وقتل لاحد المواطنين بينما كان في طريقه من عمله الى المنزل وكان المتهمون قد نفذوا كميناً للمجني عليه وضربوه بالسواطير ونهبوا هاتفه وتخلصوا من جثته بمقبرة بمنطقة قريبة من موقع الحادث .