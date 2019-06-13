تفاصيل فك طلاسم سرقة اموال وسلاح من منزل شخصية قومية شهيرة…

الخليج 365:

تمكنت مباحث مكافحة سرقة السيارات بالخرطوم من ضبط شبكة مكونة من (3) متهمين تمكنوا من السطو على منزل شخصية قومية معروفة، وتمكنوا من سرقة كميات من المجوهرات ومبالغ مالية بالعملات الحرة تصل الى نحو (26) الف دولار، بجانب سرقة سيارة اكسنت تحمل لوحة اجنبية وسرقة (3) بنادق كانت بمنزل الشخصية المهمة. ونقلت مصادر لـ (الإنتباهة) امس ان مباحث مكافحة سرقة السيارات تمكنت من تفكيك طلاسم البلاغ بعد نحو (48) ساعة من وقوع الحادث، وكانت معلومات قد توافرت فى حوالى الثانية من صباح امس لدى قوات المباحث بأن عربة اكسنت معروضة للبيع، لتتحرك قوات المباحث وتلقى القبض على ثلاثة متهمين، وبالتحرى معهم اقروا بسرقة العربة، وارشدوا على منزل الشخصية المعروفة بمنطقة سوبا غرب، حيث اكدت مصادر انه عند وقوع الحادثة كان صاحب المنزل موجوداً خارج البلاد، الامر الذى انتهز معه الجناة الفرصة وقاموا بالسطو على المنزل، وبتفتيش العربة المضبوطة التى عرضت للبيع فى ساعة متأخرة من الليل ضبط فى صندوقها الخلفى على مبالغ مالية تصل الى نحو (220) الف جنيه، بجانب العثور على قطع مجوهرات ذهبية. وبالتحرى معهم اقروا بقيامهم ببيع جزء من المعروضات وهى الذهب بالسوق العربي، كما قاموا ببيع جزء من العملات الحرة، وشرعوا فى بيع العربة للتخلص منها، واضافت مصادر ان الشرطة تبحث عن الاسلحة الثلاثة التى قاموا بسرقتها من المنزل، وحسب المعلومات فإن جملة المسروقات تصل الى نحو (9) ملايين جنيه، وفى ذات السياق اشاد اهالى المنطقة بسرعة تحرك الشرطة ودورها الكبير وجهودها التى بذلتها لفك طلاسم البلاغ.