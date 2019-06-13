مصرع خبيرة تجميل شهيرة اثر خطأ طبي بمستشفى كبير بالخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقيت خبيرة تجميل معروفة حتفها إثر خطأ طبي بأحد المستشفيات الكبيرة الخاصة، وقالت صديقتها التي تلازمها بمحل العمل الذي يقبع وسط العاصمة إن الراحلة أجرت عملية زائدة دودية، وتكللت العملية بالنجاح، وفي اليوم الذي قرر فيه الطبيب أخراجها للمنزل حقنتها الممرضة المناوبة بإبرة مضاد حيوي (بنسلين) وهو علاج للمريضة المجاورة لها بالعنبر وأن الراحلة تعاني من حساسية من البنسلين ما تسبب في إيقاف القلب في أقل من ثوان وغادرت إلى دار الخلود. المادة السابقة أمامك خياران.. ياآآآ برهان.. بقلم احمد يوسف التاي المقالة القادمة قوى الحرية تُعلق العصيان!!.. بقلم كمال الهدي

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