رئيس حزب الأمة السوداني يزعم استهداف جهات لحميدتي

ويرى مسار في حوار مع صحيفة "الانتباهة" استحقاق حميدتي نصب تمثال له لتجنيبه الدولة الانهيار، وفق قوله.
وذكر مسار أن قوى الحرية والتغيير ناصبت حميدتي العداء من لوقوفه في طريق تحقيق أجندة تخصها.
وأعلن مسار أن هناك جهات تسعى لإزاحة حميدتي، ضمنها الإسلاميين والنخب وقوات نظامية.
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