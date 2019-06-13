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النيابة المصرية تأمر بضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي

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أصدرت النيابة المصرية، اليوم الخميس، أمرا بضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي.

وذكرت تقارير صحفية أن نيابة التهرب من الضرائب أمرت بسرعة ضبط وإحضار الفيشاوي؛ لسداد 160ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض.

يشار إلى أن التحقيقات كشفت قيام الفيشاوي بالمشاركة في مسلسلات أولاد الحلال وعفريت القرش وقاتل بلا أجر، وحياة شمس الأنصاري، وكذلك دعاية عن إحدى شركات الاتصالات، وكانت حصيلة تلك الأعمال بلغت ثلاثة ملايين و880 ألف جنيه.
واستدعت النيابه الفيشاوي أكثر من مرة ولم يمتثل بالحضور إلى مقر نيابة التهرب من الضرائب، فأصدرت قرارها المتقدم.

يذكر أن الفيشاوي كان قد دخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، أواخر العام الماضي، إثر تدهور حالته الصحية.

وقالت تقارير لصحف محلية، إن حالة الفنان استقرت إلى حد كبير، بعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية، وغادر فاروق الفيشاوى إلى منزله، بصحبة أصدقاء من داخل وخارج الوسط الفنى.

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