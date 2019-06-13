تفجير في شمال سيناء يستهدف "دورية شرطة"

قالت مصادر أمنية مصرية، الخميس، إن انفجارا وقع في محافظة شمال العريش المصرية، مما أدى إلى إصابة 6 عسكريين.

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن المصادر قولها، إن المصابين هم ضابط شرطة، و5 جنود، مشيرا إلى أن الانفجار وقع في منطقة ملاحات سبيكة في محيط مدينة العريش، عاصمة المحافظة.

ولفتت المصادر إلى أن الهجوم ناجم عن استهداف دورية شرطة بعبوة ناسفة فُجرت عن بعد.

وأضافت أن المصابين نقلوا إلى المستشفى العسكري بالعريش لتلقي العلاج من الشظايا التي تعرضوا لها في مناطق متفرقة من أجسادهم.