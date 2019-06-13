بوتين يقيل جنرالين في الداخلية على خلفية اعتقال صحفي روسي

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، جنرالين في وزارة الداخلية وذلك على خلفية إيقاف الصحفي إيفان غولونوف. وقال المتحدث الصحفي للكرملين إن الرئيس الروسي وقع مرسوما يقضي بإقالة كل من الجنرال يوري ديفياتكين رئيس إدارة مراقبة المخدرات والجنرال أندري بوشكوف، رئيس إدارة الشؤون الداخلية للمنطقة الغربية في موسكو. هذا وكان وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف قد توجه بطلب للرئيس الرئيس بإقالة الجنرالين المذكورين بسبب إيقاف الصحفي الروسي غولونوف على خلفية قضية حيازة مخدرات. هذا وأكدت التحاليل أن غولونوف لا يتعاطى المخدرات كما أكد الأخير أن هذه القضية مفبركة وأن المخدرات التي عُثر عليها بحوزته تم وضعها عن قصد للقبض عليه.

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